Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 20:49

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Рецепт пирога «Три стакана» Рецепт пирога «Три стакана» Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Хотите приготовить пирог с яблоками, но устали от классических шарлоток? Тогда этот рецепт — то, что вам нужно! Рассказываем, как испечь яблочный пирог «Три стакана».

Ингредиенты

  • Манная крупа — 1 стакан
  • Мука пшеничная — 1 стакан
  • Яблоки (сорт по вкусу) — 400 г
  • Масло сливочное — 400 г
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Сахар — 1 стакан

Способ приготовления

Соедините в глубокой емкости муку, манку, разрыхлитель и сахар.

Яблоки промойте, очистите, разрежьте, удалите сердцевины. Мякоть измельчите на крупной терке.

Форму (подойдет емкость диаметром 20–22 см) застелите пергаментом.

Всыпьте примерно треть мучной смеси. Далее выложите половину яблок, засыпьте второй третью муки. Выложите еще два слоя: яблоки — мука.

Холодное масло натрите на терке. Посыпьте им пирог. Выпекайте пирог 45 минут в духовке на 180 градусах.

Дайте немного остыть, извлеките из формы и выложите на блюдо для подачи.

Вкуснейший яблочный пирог готов!

Еще больше рецептов яблочных пирогов ищите в нашей статье.

Проверено редакцией
Читайте также
Яблочные дольки, миндальная стружка и ложка меда — выкладываю на тесто. Получаются булочки «Штрудель» — ароматные и нежные
Общество
Яблочные дольки, миндальная стружка и ложка меда — выкладываю на тесто. Получаются булочки «Штрудель» — ароматные и нежные
Биг Мак — пирог из тортильи: собрал гамбургер в форме для выпекания! Слои фарша, сыра и фирменного соуса. В духовку на 30 минут — и готово
Общество
Биг Мак — пирог из тортильи: собрал гамбургер в форме для выпекания! Слои фарша, сыра и фирменного соуса. В духовку на 30 минут — и готово
Не только в гуакамоле! Авокадо — природное лекарство, все о продукте
Семья и жизнь
Не только в гуакамоле! Авокадо — природное лекарство, все о продукте
Кондитерский шедевр из пачки слоеного теста: готовлю этот тарт, когда хочется «вау» без лишней возни
Общество
Кондитерский шедевр из пачки слоеного теста: готовлю этот тарт, когда хочется «вау» без лишней возни
Начинка из яблок с корицей без сахара: диетическая и очень вкусная! Идеальный выбор для сладких блинов на Масленицу
Общество
Начинка из яблок с корицей без сахара: диетическая и очень вкусная! Идеальный выбор для сладких блинов на Масленицу
выпечка
пироги
рецепты
фрукты
яблоки
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Долина намекнула , что перестала печалиться об утрате квартиры
Доставка, транспорт, ЖКХ: во что обходятся россиянам рекордные снегопады
WhatsApp повысил уровень приватности пользователей
Онлайн-казино станет легальным в России? Кто предложил, кто за и против
Европейская страна увеличила свое военное присутствие на Украине
Ядерная угроза стала ближе? Часы Судного дня, оценка ученых
В Совфеде готовятся к отставке сенатора от Нижегородской области
Трамп заявил о происходящих хороших событиях на переговорах по Украине
Долина уступила «хитрому» мальчику на концерте
Что такое любовь с первого взгляда: верить ли в нее или лучше избегать?
Раскрыта стоимость билетов на первый концерт Долиной после продажи квартиры
Глюкоза отменила концерты в Казахстане
Российских горнолыжников позвали на Олимпиаду
Цена ошибки: во сколько обходятся неточные металлоконструкции
В Британии обратили внимание на проблемы доллара как резервной валюты
Российская ПВО уничтожила 18 украинских дронов за семь часов
Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.