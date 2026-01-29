Исхудавшего краснокнижного орлана нашли в мешке на парковке Белоплечего орлана из Красной книги нашли на парковке в Нижнем Новгороде

Редкую краснокнижную птицу — белоплечего орлана — обнаружили в мешке на парковке в Нижнем Новгороде, передает Telegram-канал Ni Mash. Сотрудники зоопарка «Лимпопо» нашли пернатого и оказали необходимую помощь.

По оценкам специалистов, орлану около трех лет. Птица была ослаблена из-за травмы крыла и сильного истощения. Ветеринары оказали ей необходимую помощь и поместили на карантин. После полного восстановления эксперты примут решение: выпустить орлана в естественную среду или оставить под опекой зоопарка. Как птица оказалась на парковке в мешке — неизвестно.

До этого в Новосибирском зоопарке сотрудники выходили детеныша эдипова тамарина — редкого вида обезьян, находящегося под угрозой исчезновения. Примат по кличке Бусинка родилась 3 декабря 2025 года. Новорожденную пришлось забрать от матери, поскольку она не заботилась о ней.

Ранее стало известно, что ослик Жорик, помогавший российским бойцам перевозить снаряды в зоне СВО, находится в Московском зоопарке. Животное, которое раньше долгое время проживало вместе с гвардейским полком 1430, поселилось в соседнем вольере с камерунскими козочками.