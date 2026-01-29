Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
29 января 2026 в 20:03

Исхудавшего краснокнижного орлана нашли в мешке на парковке

Белоплечего орлана из Красной книги нашли на парковке в Нижнем Новгороде

Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Редкую краснокнижную птицу — белоплечего орлана — обнаружили в мешке на парковке в Нижнем Новгороде, передает Telegram-канал Ni Mash. Сотрудники зоопарка «Лимпопо» нашли пернатого и оказали необходимую помощь.

По оценкам специалистов, орлану около трех лет. Птица была ослаблена из-за травмы крыла и сильного истощения. Ветеринары оказали ей необходимую помощь и поместили на карантин. После полного восстановления эксперты примут решение: выпустить орлана в естественную среду или оставить под опекой зоопарка. Как птица оказалась на парковке в мешке — неизвестно.

До этого в Новосибирском зоопарке сотрудники выходили детеныша эдипова тамарина — редкого вида обезьян, находящегося под угрозой исчезновения. Примат по кличке Бусинка родилась 3 декабря 2025 года. Новорожденную пришлось забрать от матери, поскольку она не заботилась о ней.

Ранее стало известно, что ослик Жорик, помогавший российским бойцам перевозить снаряды в зоне СВО, находится в Московском зоопарке. Животное, которое раньше долгое время проживало вместе с гвардейским полком 1430, поселилось в соседнем вольере с камерунскими козочками.

животные
Нижний Новгород
происшествия
птицы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Домодедово продали со второго раза: кто стал собственником, аукцион, цена
Стало известно, почему молодежь массово скупает жилье в Заполярье
Трамп сделал неожиданное заявление насчет переговоров по Украине
Шахназаров назвал условия появления качественных фильмов об СВО
В Херсонской области сообщили об уничтожении трех беспилотников
Исхудавшего краснокнижного орлана нашли в мешке на парковке
Мединский рассказал о новых рубриках в учебниках истории
Пулей по щеке: подростки едва не прострелили женщине голову
Раскол Европы добивает Украину, Греф раскрыл судьбу сберкнижек: что дальше
Высоцкая показала поклонникам, где живет вместе с приемной дочерью
Появились подробности смерти актера из «Полицейского с Рублевки»
Porsche, часы, вилла в Дубае: какой люкс нашли у «супервзяточника» из МВД
Эрнст рассказал, как в России едва не похоронили детское телевидение
Врачи удалили органы женщине с синхронным раком
В Госдуме раскрыли цинизм европейцев по отношению к Украине
Экипаж самолета чуть не оставил в аэропорту более 20 пассажиров
Ушел из жизни режиссер театра «Ленком»
Вор убежал из ювелирного магазина с двумя цепочками и попал на видео
Лавров указал на неадекватность Зеленского после слов об убийствах русских
«Как ужи»: Лавров рассказал об уходе ООН от вопросов по Украине
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.