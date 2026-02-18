Житель Борского района зарезал соседей из-за земельного спора, сообщает НТА-Приволжье со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Нижегородской области. Тела супругов обнаружили сотрудники МЧС, когда прибыли на сообщение о возгорании автомобиля.

В ведомстве рассказали, что подозреваемый, находясь в нетрезвом состоянии, встретил соседку во дворе дома — между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого фигурант нанес ей несколько ударов в грудную клетку ножом. Далее он проник в дом супругов и расправился с мужчиной.

Отмечается, что между соседями долгое время продолжался конфликт из-за раздела земельного участка. Возбуждено уголовное дело, сейчас подозреваемый находится под арестом.

Ранее сообщалось, что в Йошкар-Оле полиция задержала 47-летнего мужчину, подозреваемого в тройном убийстве в пьяной ссоре. По данным ведомства, одной из жертв оказалась его возлюбленная.