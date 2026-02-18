Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 15:02

Житель Борского района зарезал соседей из-за земельного спора

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Житель Борского района зарезал соседей из-за земельного спора, сообщает НТА-Приволжье со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Нижегородской области. Тела супругов обнаружили сотрудники МЧС, когда прибыли на сообщение о возгорании автомобиля.

В ведомстве рассказали, что подозреваемый, находясь в нетрезвом состоянии, встретил соседку во дворе дома — между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого фигурант нанес ей несколько ударов в грудную клетку ножом. Далее он проник в дом супругов и расправился с мужчиной.

Отмечается, что между соседями долгое время продолжался конфликт из-за раздела земельного участка. Возбуждено уголовное дело, сейчас подозреваемый находится под арестом.

Ранее сообщалось, что в Йошкар-Оле полиция задержала 47-летнего мужчину, подозреваемого в тройном убийстве в пьяной ссоре. По данным ведомства, одной из жертв оказалась его возлюбленная.

Нижний Новгород
убийства
соседи
Следком
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стала известна причина госпитализации Блиновской в лазарет
Правнучку Хрущева могут признать иноагентом после слов о Крыме
Стали известны подробности о взрыве в одном из украинских ТЦК
В ЦСР назвали условие для возврата частных инвестиций в экономику
Названо число погибших или раненных на СВО российских спортсменов
Терапевт назвал лучшее время для употребления кофе
Захарова назвала приоритетный вопрос в контактах России с Азербайджаном
В МВД придумали новый способ защиты россиян от мошенников
В Минздраве рассказали, какую онковакцину разработают российские ученые
В России введут профилактику уклонения от защиты страны
Захарова назвала мемом версию Запада об отравлении Навального ядом лягушки
Только лягушки интересуют: в МИД раскрыли, что игнорируют власти Франции
Выплаты для покупки жилья участникам СВО захотели удвоить
Житель Борского района зарезал соседей из-за земельного спора
Десант без парашюта и высадка в лес: фото учений Росгвардии в Подмосковье
Россиянка погладила кота в Таиланде и попала в больницу
Огромная почка-мутант у подростка поразила врачей из Новосибирска
Синоптик предупредил о залповом снегопаде в ЦФО
Прокурор запросил наказание для обвиняемого в ограблении Гуфа
Погода в Москве в четверг, 19 февраля: ждать ли сильной метели и холода
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.