29 января 2026 в 20:09

В Херсонской области сообщили об уничтожении трех беспилотников

В Херсонской области в районе Арбатской стрелки ликвидировали три украинских беспилотника, сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко. Также в районе косы прекращена подача электричества, отметили в агентстве.

Сработала ПВО, три дрона ВСУ уничтожены, — сообщил Василенко.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали кафе и гостиницу на черноморском побережье в Хорлах Херсонской области во время празднования Нового года. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, подавляющее большинство людей, которые находились в кафе в момент атаки Вооруженных сил Украины, были местными жителями.

Также помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что семь пострадавших в результате атаки ВСУ на Хорлы все еще находятся на стационарном лечении, состояние пострадавшего ребенка остается тяжелым. Другие пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести.

Кроме того, гражданина Украины приговорили к 11 годам колонии за подготовку взрыва в Херсонской области. Приговор вынес Южный окружной военный суд.

Херсонская область
БПЛА
Украина
электроэнергия
