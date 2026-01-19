Раскрыто, сколько человек остаются в больницах после атаки ВСУ на Хорлы

Раскрыто, сколько человек остаются в больницах после атаки ВСУ на Хорлы Семь пострадавших при атаке ВСУ на Хорлы остаются на стационарном лечении

Семь пострадавших в результате атаки ВСУ на курортный поселок Хорлы в Херсонской области все еще находятся на стационарном лечении, состояние пострадавшего ребенка остается тяжелым, сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. По его словам, медики оценивают состояние других пациентов как средней степени тяжести.

На стационарном лечении в медучреждениях Республики Крым и в РДКБ Минздрава России остаются семь пострадавших при атаке украинских националистов в Хорлах Херсонской области. Состояние пострадавшего ребенка остается тяжелым, он получает всю необходимую медицинскую помощь в ведущем детском медицинском центре страны. Состояние остальных пострадавших оценивается как средней тяжести с тенденцией к улучшению, — сказал он.

Ранее стало известно, что пострадавший в Хорлах 12-летний ребенок, который сейчас проходит лечение в Москве, потерял в теракте маму. Сейчас врачи пытаются стабилизировать его состояние, так как ранение было очень тяжелым.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо уточнял, что подавляющее большинство людей, которые находились в кафе села Хорлы Херсонской области в момент атаки Вооруженных сил Украины, были местными жителями. Процесс идентификации погибших продолжается судебно-медицинскими экспертами с применением анализа ДНК.

Беспилотники ВСУ атаковали кафе и гостиницу на черноморском побережье в Хорлах Херсонской области во время празднования Нового года. В результате удара, по данным Следственного комитета РФ, погибли 29 человек, а также не менее 60 человек получили ранения.