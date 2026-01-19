Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 13:24

Раскрыто, сколько человек остаются в больницах после атаки ВСУ на Хорлы

Семь пострадавших при атаке ВСУ на Хорлы остаются на стационарном лечении

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Семь пострадавших в результате атаки ВСУ на курортный поселок Хорлы в Херсонской области все еще находятся на стационарном лечении, состояние пострадавшего ребенка остается тяжелым, сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. По его словам, медики оценивают состояние других пациентов как средней степени тяжести.

На стационарном лечении в медучреждениях Республики Крым и в РДКБ Минздрава России остаются семь пострадавших при атаке украинских националистов в Хорлах Херсонской области. Состояние пострадавшего ребенка остается тяжелым, он получает всю необходимую медицинскую помощь в ведущем детском медицинском центре страны. Состояние остальных пострадавших оценивается как средней тяжести с тенденцией к улучшению, — сказал он.

Ранее стало известно, что пострадавший в Хорлах 12-летний ребенок, который сейчас проходит лечение в Москве, потерял в теракте маму. Сейчас врачи пытаются стабилизировать его состояние, так как ранение было очень тяжелым.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо уточнял, что подавляющее большинство людей, которые находились в кафе села Хорлы Херсонской области в момент атаки Вооруженных сил Украины, были местными жителями. Процесс идентификации погибших продолжается судебно-медицинскими экспертами с применением анализа ДНК.

Беспилотники ВСУ атаковали кафе и гостиницу на черноморском побережье в Хорлах Херсонской области во время празднования Нового года. В результате удара, по данным Следственного комитета РФ, погибли 29 человек, а также не менее 60 человек получили ранения.

Минздрав
Херсонская область
пострадавшие
атаки
ВСУ
удары
пациенты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Заберет»: в США раскрыли, помогут ли протесты европейцев остановить Трампа
Россиянам дали советы, как начинать рабочую неделю
Продажи новых автобусов в России упали на треть в 2025 году
Запеченный карп на Крещение: праздничный рецепт с секретной начинкой
Россиянки высказались об отношениях с живущими с родителями мужчинами
«Путь разрушения»: депутат о вандалах, разбивших мемориал Политковской
Путин обсудил с членами Совбеза роль РФ в строительстве многополярного мира
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 19 января, фото, видео
Наступление ВС РФ на Харьков 19 января: замерзшие трупы, голод у Купянска
Диетолог раскрыла, как часто можно есть колбасу без рисков для здоровья
Наступление ВС РФ в Донбассе 19 января: подход к Краматорску и Славянску
Трамп неожиданно высказался о «российской угрозе» для Гренландии
«Большая победа»: адвокат Долиной о завершении исполнительного производства
Психолог объяснила, как контролировать эмоции
Принц Гарри потрогал Меган Маркл за одно место на публике
Фигурист Энберт раскрыл, почему Валиева сменила тренера
Американист ответил, почему Трамп ни за что не откажется от Гренландии
Погода в Москве во вторник, 20 января: ждать ли снегопада и сильного холода
«Маленький человек»: звезда Голливуда разнес Трампа за Гренландию
Курьер-новичок обокрал собственного работодателя
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно
Семья и жизнь

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.