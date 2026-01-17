Пострадавший в Хорлах 12-летний ребенок потерял мать

Пострадавший в Хорлах 12-летний ребенок, который сейчас проходит лечение в Москве, потерял в теракте маму, сообщил уполномоченный по правам человека Херсонской области Сергей Георгиев. По его словам, которые приводит РИА Новости, сейчас врачи пытаются стабилизировать его состояние, так как ранение было очень тяжелым.

У 12-летнего ребенка, который сейчас в Москве на лечении, погибла мама. Пострадала сестра, она уже выписана, есть отец. <…> Сейчас главное стабилизировать состояние ребенка, очень тяжелое ранение, — отметил Георгиев.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо уточнял, что подавляющее большинство людей, которые находились в кафе села Хорлы Херсонской области в момент атаки Вооруженных сил Украины, были местными жителями. Он также сообщил, что в настоящее время устанавливаются личности гостей, которые могли приехать из других мест. Процесс идентификации погибших продолжается судебно-медицинскими экспертами с применением анализа ДНК. По словам губернатора, все родственники жертв в конечном счете будут найдены и уведомлены о случившемся.