Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 10:02

Пострадавший в Хорлах 12-летний ребенок потерял мать

Разрушенные здания после удара БПЛА ВСУ в поселке Хорлы Разрушенные здания после удара БПЛА ВСУ в поселке Хорлы Фото: Пресс-служба губернатора Херсонской области/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Пострадавший в Хорлах 12-летний ребенок, который сейчас проходит лечение в Москве, потерял в теракте маму, сообщил уполномоченный по правам человека Херсонской области Сергей Георгиев. По его словам, которые приводит РИА Новости, сейчас врачи пытаются стабилизировать его состояние, так как ранение было очень тяжелым.

У 12-летнего ребенка, который сейчас в Москве на лечении, погибла мама. Пострадала сестра, она уже выписана, есть отец. <…> Сейчас главное стабилизировать состояние ребенка, очень тяжелое ранение, — отметил Георгиев.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо уточнял, что подавляющее большинство людей, которые находились в кафе села Хорлы Херсонской области в момент атаки Вооруженных сил Украины, были местными жителями. Он также сообщил, что в настоящее время устанавливаются личности гостей, которые могли приехать из других мест. Процесс идентификации погибших продолжается судебно-медицинскими экспертами с применением анализа ДНК. По словам губернатора, все родственники жертв в конечном счете будут найдены и уведомлены о случившемся.

Россия
Херсонская область
атаки ВСУ
теракты
пострадавшие
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работает WhatsApp 17 января: где сбои в России, сроки блокировки
В России ответили на призывы к США заняться Шпицбергеном
«За считанные секунды»: Хабенский рассказал о редком даре Золотовицкого
Экономист раскрыл, кому из россиян повысят пенсии в феврале
Погода в Москве в субботу, 17 января: ждем аномальный холод до -35?
Двухэтажный дом «остановил» автобус с пассажирами
Хрустящий картофель с куркумой и паприкой: секрет идеальной корочки!
Раскрыты последствия атаки ВСУ на энергосистему ЛНР
Проломивший череп новорожденному сыну россиянин арестован
Украинцев начали выгонять из Киева
На Камчатке зафиксировали толчки магнитудой 5,8
Россиянка осталась без глаза из-за линз
У блогера во время тренировки «взорвалась» силиконовая грудь
Полиция задержала владелицу сети пикантных «массажных» салонов
На Западе объяснили атаки ВСУ на танкеры в Черном море
Известный российский вратарь побил свой антирекорд в НХЛ
5 лучших быстрых блюд на ужин, обед, перекус: не надо долго стоять у плиты
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 января: где сбои в России
В Британии узнали о планах США расширить «Совет мира» Украиной и Венесуэлой
«Человеческие отношения»: Малышев поделился воспоминаниями о Золотовицком
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.