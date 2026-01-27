Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 14:46

Готовившего покушение в Херсонской области украинца отправили за решетку

Украинца осудили на 11 лет за подготовку покушения на жителя Новой Каховки

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Гражданина Украины приговорили к 11 годам колонии за подготовку взрыва в Херсонской области, сообщили в Управлении ФСБ по Ростовской области. Приговор вынес Южный окружной военный суд, передает РИА Новости.

28-летнего Ивана Ткацкого из Новой Каховки признали виновным в том, что он по заданию украинских спецслужб готовил убийство местного жителя. Этот человек активно поддерживал РФ и помогал российским военным.

Ткацкого задержали, когда он доставал из тайника самодельную бомбу. В устройстве было 660 граммов тротила и около 2400 металлических шариков, а также пульт для дистанционного подрыва. Суд отправил его отбывать срок в колонию строгого режима. Приговор уже вступил в силу и не подлежит обжалованию.

Ранее пресс-служба Центра общественных связей ФСБ России сообщала, что в Свердловской области задержали трех россиян, планировавших совершить теракт на железной дороге. По данным ведомства, они действовали в интересах украинских спецслужб.

Также стало известно, что в Кемеровской области утвердили приговор 17-летнему местному жителю по уголовному делу о госизмене и попытке совершить теракт на железной дороге. Он получил соответствующее предложение в соцсети в мае прошлого года.

