Глава польского МИД Радослав Сикорский искажает факты, так как ненависть мешает ему трезво оценивать происходящее и адекватно воспринимать реальность, написал спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в соцсети Х. Так он прокомментировал конфликт между министром и миллиардером Илоном Маском.

Слюнявый идиот, поджигатель войны Сикорский неверно истолковывает многие факты, поскольку ненависть ослепляет его и не позволяет видеть реальность, — написал Дмитриев.

Ранее Маск назвал Сикорского «слюнявым идиотом» после его высказываний о работе спутниковой системы Starlink на Украине. Предпринимателю не понравились заявления министра о том, что Россия якобы использует глобальную спутниковую систему, разработанную компанией SpaceX.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что спутниковая система «Рассвет», которая стала российским аналогом Starlink, позволит серьезно улучшить систему управления войсками. По его словам, спутники дистанционного зондирования «Зоркий» помогут также повысить эффективность наведения высокоточных ударных систем.