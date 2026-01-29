Шахназаров назвал условия появления качественных фильмов об СВО

Хорошие фильмы об СВО обязательно появятся, но не сейчас, заявил режиссер Карен Шахназаров во время круглого стола на тему «Государственная поддержка и пути развития отечественной кинематографии». В качестве примера он привел картины «Судьба человека» и «Летят журавли», которые были сняты спустя 10-15 лет после ВОВ, передает корреспондент NEWS.ru.

По-настоящему серьезные картины об ВОВ появились тогда, когда эти фронтовики прошли фронт, научились работать, пришли в кино и вот они сняли. Я вас уверяю то же самое будет и здесь и не на надо из этого делать панику. <…> Много снимают фильмов об СВО. Я не видел ни одного, который бы меня зацепил. Я думаю, сейчас таких не будет. Просто не надейтесь. Это должны снимать люди, которые прошли это все. И эти люди будут наверняка, — сказал спикер.

Ранее Шахназаров заявил, что зрители всегда недовольны отечественным кино. Он напомнил, что даже в советские годы публика также постоянно жаловалась на «серые» картины. В подтверждение своих слов он упомянул низкую посещаемость кинотеатров.