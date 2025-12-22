Путин призвал к борьбе с опасным явлением в СНГ

Странам СНГ необходимо совместно бороться с фальсификацией истории, заявил президент РФ Владимир Путин во время неформального саммита Содружества Независимых Государств. В частности, нужно принять меры против искажения фактов о Великой Отечественной войне, отметил глава государства.

Нужно продолжать совместные усилия по сохранению памяти о нашей общей истории и недопущению ее фальсификации, — сказал Путин.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что распространение правды о боевом братстве и трудовом подвиге советского народа является важным вкладом в противодействие попыткам исказить историю. Она отметила, что на Западе активно очерняют историю с помощью реабилитации нацистских преступников.

До этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решительно осудил фальсификацию истории Второй мировой войны и принижение значения Великой Победы над фашизмом. Он подчеркнул, что спустя 80 лет мир вновь сталкивается с угрозой масштабного конфликта с катастрофическими последствиями для цивилизации.