Токаев высказался о фальсификациях истории Второй мировой войны Токаев выступил против фальсификации истории Второй мировой войны

Казахстан решительно выступает против фальсификации истории Второй мировой войны и принижения значения Великой Победы над фашизмом, заявил президент Касым-Жомарт Токаев. Глава государства подчеркнул, что спустя 80 лет мир вновь сталкивается с угрозой масштабного конфликта с катастрофическими последствиями для цивилизации, передает Telegram-канал Aqorda.

Спустя 80 лет после Великой Победы над фашизмом мир вновь столкнулся с опасностью глобального конфликта с самыми тяжелыми последствиями для человеческой цивилизации. Казахстан выступает против попыток фальсификации истории Второй мировой войны, принижения исторического значения Великой Победы над фашизмом, — говорится в сообщении.

Ранее Токаев на саммите «Россия — Центральная Азия» в Душанбе заявил о сохранении стратегического союзничества с Россией. Как передает пресс-служба казахстанского лидера, партнерство между государствами будет продолжено независимо от геополитических изменений и мировой экономической нестабильности.

Кроме того, президент Казахстана заявил о формировании в регионе новой архитектуры энергетической безопасности через трехстороннее взаимодействие Москвы, Астаны и Ташкента. Создаваемый газовый альянс России, Казахстана и Узбекистана образует прочную основу для гарантированных поставок топливных ресурсов.