Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 12:19

Токаев высказался о фальсификациях истории Второй мировой войны

Токаев выступил против фальсификации истории Второй мировой войны

Касым-Жомарт Токаев Касым-Жомарт Токаев Фото: akorda.kz

Казахстан решительно выступает против фальсификации истории Второй мировой войны и принижения значения Великой Победы над фашизмом, заявил президент Касым-Жомарт Токаев. Глава государства подчеркнул, что спустя 80 лет мир вновь сталкивается с угрозой масштабного конфликта с катастрофическими последствиями для цивилизации, передает Telegram-канал Aqorda.

Спустя 80 лет после Великой Победы над фашизмом мир вновь столкнулся с опасностью глобального конфликта с самыми тяжелыми последствиями для человеческой цивилизации. Казахстан выступает против попыток фальсификации истории Второй мировой войны, принижения исторического значения Великой Победы над фашизмом, — говорится в сообщении.

Ранее Токаев на саммите «Россия — Центральная Азия» в Душанбе заявил о сохранении стратегического союзничества с Россией. Как передает пресс-служба казахстанского лидера, партнерство между государствами будет продолжено независимо от геополитических изменений и мировой экономической нестабильности.

Кроме того, президент Казахстана заявил о формировании в регионе новой архитектуры энергетической безопасности через трехстороннее взаимодействие Москвы, Астаны и Ташкента. Создаваемый газовый альянс России, Казахстана и Узбекистана образует прочную основу для гарантированных поставок топливных ресурсов.

Касым-Жомарт Токаев
Вторая мировая война
история
Казахстан
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Семь приемов, чтобы встроить окна в интерьер без капитального ремонта
Синоптик рассказал, когда в Москве пойдет первый снег
Юрист раскрыл, что грозит за отказ впустить в квартиру газовщика
В Петербурге задержана глава ЦУР Елена Никитина
Кафе, где Гоголь писал «Мертвые души», хотят переделать в модный бутик
Политолог объяснил, почему Трампу не удалось получить Нобелевскую премию
В Минобороны назвали рекордное число сбитых дронов ВСУ
Предавший товарищей боец СВО раскрыл отношение к погибшим сослуживцам
ВС России разнесли объекты энергосистемы ВПК Украины
Лидеры Содружества Независимых Государств приняли решение по «СНГ плюс»
Директор лицея или криминальный авторитет: раскрыто дело убийства Мениса
В Минобороны РФ раскрыли число ударов, нанесенных по ВПК Украины за неделю
Возможный убийца архитектора Супоницкого оставил прощальное послание жене
Дом из легендарного клипа Slipknot выставили на аукцион
Суд заключил под стражу жителя Уфы, выбросившего дочь с четвертого этажа
Романтическая комедия «Сводишь с ума» вышла в широкий прокат
Названо число освобожденных за неделю населенных пунктов в зоне СВО
«Ряд важных решений»: Рахмон рассказал, как прошла встреча глав стран СНГ
Онколог предупредил о главных факторах развития рака молочной железы
Россиян предупредили о влиянии стресса на организм
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.