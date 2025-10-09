Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 19:07

Токаев заявил о создании нового энергетического каркаса в Центральной Азии

Токаев: Россия, Казахстан и Узбекистан формируют новый энергокаркас

Касым-Жомарт Токаев на заседании второго саммита «Россия — Центральная Азия» в Душанбе Касым-Жомарт Токаев на заседании второго саммита «Россия — Центральная Азия» в Душанбе Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

В Центральной Азии формируется новая архитектура энергетической безопасности благодаря трехстороннему сотрудничеству Москвы, Астаны и Ташкента, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите «Россия — Центральная Азия» в Душанбе. По его словам, которые передает президентская пресс-служба, газовый альянс РФ, Казахстана и Узбекистана создает надежную основу для стабильных поставок топлива.

Благодаря трехстороннему газовому союзу России, Казахстана, Узбекистана в регионе формируется новый энергетический каркас, который обеспечит надежные поставки газа для граждан и промышленности, — подчеркнул казахстанский лидер.

Токаев также отметил стратегическую важность Каспийского трубопроводного консорциума, через который в 2024 году было транспортировано около 63 млн тонн казахстанской нефти. Президент выразил признательность российскому коллеге Владимиру Путину за конструктивный подход к решению энергетических вопросов.

Ранее глава Казахстана заявил, что Россия была и остается стратегическим союзником республики. Он подчеркнул, что партнерство между странами сохранится, несмотря на геополитические изменения и экономическую нестабильность в мире.

