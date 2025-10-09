Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 18:54

Токаев объяснил, почему Россия важна для Казахстана

Токаев подтвердил неизменность курса Казахстана на партнерство с Россией

Касым-Жомарт Токаев Касым-Жомарт Токаев Фото: President Of Russia Office Apai/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия была и остается стратегическим союзником Казахстана, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на саммите «Россия — Центральная Азия» в Душанбе. Он подчеркнул, что партнерство между странами сохранится, несмотря на геополитические изменения и экономическую нестабильность в мире, передает пресс-служба казахстанского лидера.

В силу исторических, политических, экономических, гуманитарных факторов Россия для Казахстана имеет особое значение. <…> Поэтому, несмотря на беспрецедентные геополитические потрясения, нестабильность мировой экономической конъюнктуры, Россия была, остается и будет союзником и стратегическим партнером Казахстана, — сказал Токаев.

Ранее президент Казахстана заявил, что исторические дискуссии создают препятствия для разрешения украинского кризиса. Глава государства отметил, что проблема территориального характера представляет наибольшую сложность при достижении мирного урегулирования между сторонами.

Также Токаев сообщил о готовности республики предоставить площадку для российско-украинских переговоров. Глава государства высказался за организацию прямого диалога на высшем уровне, подчеркнув важность предварительной работы для достижения взаимопонимания между сторонами.

Россия
Казахстан
Касым-Жомарт Токаев
сотрудничество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Какое давление считается нормальным для мужчин и женщин: полный гид
ЛГБТ-активистка оказалась экстремистом
«Кажется подозрительным»: четыре трупа обнаружены в доме за $2 млн
«Блатная» машина Галкина, Збруев попал в больницу, «Томагавки»: что дальше
Как заработать на пенсию в 40, 70 и 100 тысяч: просчитали все варианты
Появились кадры ДТП в Новосибирске, где каршеринг влетел в остановку
Мужчина пытался изнасиловать пассажирку на борту самолета
«Миротворец», суд, фильм с Нагиевым: как живет режиссер Жора Крыжовников
В Оренбурге десятки мужчин в балаклавах открыли «охоту» на мигрантов
Школьницу заставляли часами сидеть у дверей дома из-за странной фобии семьи
«Будем двигаться вместе»: отношения РФ и Азербайджана выходят на новый этап
Стали известны детали смерти экс-чиновника в сгоревшей «Газели»
Путин созвонился с главой Ирака
Автомобиль каршеринга на большой скорости сбил людей на остановке
Биржа труда в Перми: как встать на учет в 2025 году
Первый российско-арабский саммит в Москве перенесен на более поздний срок
Появились кадры, как орел сбивает FPV-дрон в горах Дагестана
Военэксперт оценил шансы ВСУ на успешное контрнаступление
Минобороны показало последствия подрыва аммиакопровода в ДНР
Политолог объяснил, как фон дер Ляйен сохранила пост главы Еврокомиссии
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Зеленский скрывает катастрофу, массовая атака БПЛА на РФ: что будет дальше
Россия

Зеленский скрывает катастрофу, массовая атака БПЛА на РФ: что будет дальше

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака
Общество

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.