Токаев объяснил, почему Россия важна для Казахстана Токаев подтвердил неизменность курса Казахстана на партнерство с Россией

Россия была и остается стратегическим союзником Казахстана, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на саммите «Россия — Центральная Азия» в Душанбе. Он подчеркнул, что партнерство между странами сохранится, несмотря на геополитические изменения и экономическую нестабильность в мире, передает пресс-служба казахстанского лидера.

В силу исторических, политических, экономических, гуманитарных факторов Россия для Казахстана имеет особое значение. <…> Поэтому, несмотря на беспрецедентные геополитические потрясения, нестабильность мировой экономической конъюнктуры, Россия была, остается и будет союзником и стратегическим партнером Казахстана, — сказал Токаев.

Ранее президент Казахстана заявил, что исторические дискуссии создают препятствия для разрешения украинского кризиса. Глава государства отметил, что проблема территориального характера представляет наибольшую сложность при достижении мирного урегулирования между сторонами.

Также Токаев сообщил о готовности республики предоставить площадку для российско-украинских переговоров. Глава государства высказался за организацию прямого диалога на высшем уровне, подчеркнув важность предварительной работы для достижения взаимопонимания между сторонами.