Тайна исчезновения неандертальцев: что говорит наука

Загадка исчезновения неандертальцев — наших ближайших родственников — на протяжении десятилетий будоражит умы ученых. Эти крепкие, отлично приспособленные к суровым условиям Европы древние люди успешно существовали на территории Евразии на протяжении сотен тысяч лет, но исчезли около 40 000 лет назад, вскоре после появления там нового вида Homo sapiens. Были ли древние неандертальцы уничтожены в результате конфликтов, проиграли в конкурентной борьбе, стали жертвой изменений климата или же бесследно растворились в нашей ДНК? Современные исследования, особенно в области генетики, рисуют сложную картину, согласно которой истинная причина их вымирания — это сочетание множества факторов.

Конкуренция с Homo Sapiens: война за ресурсы

Одна из наиболее долго существовавших гипотез предполагает, что неандерталец и кроманьонец (представитель Homo Sapiens) вступили в прямую конкуренцию за ограниченные ресурсы — пищу, воду и лучшие места для стоянок. По мере расселения Homo sapiens по Европе давление на экологические ниши, которые традиционно занимали неандертальцы, неизбежно возрастало. Хотя неандертальцы обладали мускулистым телосложением и были превосходными охотниками, современные люди, вероятно, обладали рядом других ключевых преимуществ.

Новейшие исследования показывают, что существовали значительные различия в организации мозга двух видов. У Homo sapiens оказалось больше нейронов в областях, отвечающих за мышление высшего порядка, а сами нейроны были лучше связаны между собой. Это могло означать, что эти люди мыслили быстрее и эффективнее, что давало им преимущества в сложных видах деятельности, таких как координация во время охоты на крупную дичь или создание более совершенных инструментов. Культурное превосходство кроманьонцев, даже при их изначально меньшей численности, согласно некоторым математическим моделям, давало им огромное конкурентное преимущество, позволяя более эффективно вытеснять соседей. Некоторые ученые выдвигают даже теорию о том, что одомашнивание волков Homo sapiens могло стать тем решающим козырем, который склонил чашу весов в их пользу.

Конкуренция с Homo Sapiens: война за ресурсы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вопрос о прямом насилии — войне между видами — остается открытым. На некоторых скелетах неандертальцев есть следы травм, которые могли быть нанесены орудиями человека разумного. Например, череп молодого мужчины из Сен-Сезера во Франции имеет характерный перелом, а у пожилого мужчины из пещеры Шанидар в Ираке обнаружена колотая рана ребра. Однако однозначно доказать, что эти раны были нанесены именно в столкновениях с кроманьонцами, а не в конфликтах между группами самих неандертальцев, на сегодняшний день невозможно. Таким образом, конкуренция, скорее всего, выражалась не в открытой войне, а в длительном и постепенном вытеснении в результате более эффективной стратегии использования ресурсов.

Изменение климата: к чему привело похолодание

Климатическая гипотеза утверждает, что жизнь неандертальцев оказалась подорвана резкими и неблагоприятными изменениями окружающей среды. Масштабное исследование 2020 года, объединившее данные палеоклиматического моделирования и анализ ископаемых останков, показало, что три вида древних людей — H. erectus, H. heidelbergensis и H. neanderthalensis — потеряли значительную часть своей климатической ниши непосредственно перед вымиранием. Это сокращение совпало с резкими, неблагоприятными изменениями глобального климата.

Изменение климата: к чему привело похолодание Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Наши выводы показывают, что, несмотря на технологические инновации... прошлые виды Homo не смогли пережить интенсивные изменения климата», — отмечает Паскуале Райя из Университета Неаполя. — «Они очень старались: направлялись в наиболее теплые места в пределах досягаемости, когда климат становился холоднее, но в конечном счете этого оказалось недостаточно». Исследователи пришли к выводу, что климатические условия стали экстремальными именно в критический для неандертальцев период, что и сыграло роковую роль.

Совсем недавно, в 2025 году, была выдвинута еще одна астрофизическая версия, связанная с климатом. Ученые из Мичиганского университета предположили, что временное ослабление магнитного поля Земли около 41 тысячи лет назад (так называемое Лашампское событие) могло привести к опасному всплеску космической и ультрафиолетовой радиации на поверхности планеты. По мнению авторов гипотезы, это сделало неандертальцев уязвимыми, в то время как Homo sapiens могли лучше защититься благодаря более плотной одежде и использованию охры как солнцезащитного средства. Однако археологи относятся к этой идее скептически, указывая на то, что орудия неандертальцев для выделки шкур свидетельствуют о наличии у них одежды задолго до этого события, а следы использования охры встречаются и на их стоянках. Кроме того, нет данных о резком вымирании вида именно 41 тысячу лет назад.

Болезни и низкое генетическое разнообразие

Генетические исследования пролили свет на одну из самых глубоких внутренних слабостей неандертальцев. Анализ ДНК, извлеченной из ископаемых останков, показывает, что популяция древних неандертальцев была небольшой и раздробленной. Размер их групп редко превышал 20 взрослых особей, что вело к неизбежному инбридингу — близкородственному скрещиванию, а в результате и к критически низкому генетическому разнообразию.

Теория ассимиляции: мы все немного неандертальцы Фото: Shutterstock/FOTODOM

В небольших изолированных группах вредные мутации не «вымываются» естественным отбором, а накапливаются из поколения в поколение. Это явление известно как «генетическое бремя». У неандертальцев было множество проблемных мутаций, которые, вероятно, влияли на жизнеспособность потомства, повышая уровень детской смертности. Исследователи подсчитали, что даже незначительное снижение выживаемости детей на 1,5% могло привести к полному вымиранию популяции в течение всего 2000 лет. Низкая гетерозиготность (разнообразие аллелей генов) делала их более уязвимыми перед лицом новых болезней, которые, возможно, были занесены Homo sapiens при их выходе из Африки, хотя прямых генетических доказательств смертоносных эпидемий пока не найдено.

Интересную гипотезу предложили в начале 2025 года французские генетики, изучившие резус-фактор у разных видов гоминид. Они обнаружили, что неандертальцы обладали специфическим вариантом RhD, который не был совместим с резус-факторами кроманьонцев и денисовцев. Если мужчина Homo sapiens или денисовец вступал в связь с женщиной-неандертальцем, их общее потомство могло страдать от гемолитической болезни новорожденных. Это серьезное заболевание, при котором иммунная система матери атакует эритроциты плода, могло приводить к гибели младенцев или их неспособности иметь собственное потомство в будущем. Таким образом, этот биологический барьер мог значительно затруднить ассимиляцию и внести вклад в постепенное вымирание неандертальцев.

Теория ассимиляции: мы все немного неандертальцы

Согласно этой теории, неандертальцы не вымерли в прямом смысле слова, а постепенно растворились в более многочисленной популяции Homo sapiens. Доказательства этого процесса записаны в наших геномах. В 2010 году была опубликована первая черновая последовательность неандертальского генома, и ее сравнение с ДНК современных людей принесло сенсационный результат: у каждого современного человека за пределами Африки в геноме присутствует от 1 до 4% генов неандертальцев. Это стало прямым доказательством того, что два вида не просто сосуществовали, но и скрещивались, оставляя плодовитое потомство.

Почему вымерли неандертальцы: 5 главных научных теорий Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Генетический анализ показал, что неандертальцы и современные люди регулярно обменивались ДНК, это означает, что в каждой современной человеческой популяции, изученной на сегодняшний день, есть немного от неандертальцев», — подтверждают исследователи. Этот обмен происходил, вероятно, на Ближнем Востоке или в Европе, после того как предки современных людей вышли с Африканского континента. В течение тысяч лет, по мере роста популяции кроманьонцев, небольшие группы неандертальцев могли вливаться в их сообщества, и их генетическое наследие распространялось, хотя собственная уникальная генетическая идентичность со временем растворилась.

Этот генетический багаж не является простым пережитком прошлого. Он оказывает реальное влияние на фенотип современных людей. Например, унаследованные от неандертальцев генетические варианты влияют на работу иммунной системы, метаболизм липидов, чувствительность к боли и даже на риск развития различных заболеваний.

Ранее мы рассказывали про Великую депрессию: самый масштабный экономический кризис в истории США