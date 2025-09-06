Саммит ШОС — 2025
06 сентября 2025 в 13:26

Ученые пытаются раскрыть загадку найденного черепа неизвестного существа

Daily Mail: в Греции обнаружили череп неизвестного существа

Фото: Uwe Anspach/dpa/Global Look Press

В греческой пещере Петралона еще в 1960 году был найден череп с торчащим из него заостренным концом, однако ученые до сих пор пытаются разгадать его тайну, сообщает Daily Mail. Возраст находки достигает от 277 тысяч до 295 тысяч лет. Череп может быть окаменелостью неизвестного существа: человека и единорога одновременно. В статье указали, что его обнаружили с характерным выступом на макушке, представляющим собой минеральное образование.

Возраст древнего черепа, обнаруженного в пещере Петралона, примерно в 22 милях к юго-востоку от Салоник в Греции, составляет менее 300 000 лет. Это был не Homo sapiens, как мы, и не неандерталец, — сказано в материале.

Ранее глава Абинского района Краснодарского края Илья Биушкин сообщил, что в регионе нашли останки молодого шерстистого мамонта. По оценкам ученых, животное жило более 20 тысяч лет назад, а кости, вероятно, принадлежат 10-летнему самцу.

До этого у побережья Александрии нашли редчайшие артефакты. Со дна Средиземного моря подняли кварцевого сфинкса с картушем Рамзеса II, гранитную статую чиновника эпохи Птолемеев и мраморное изваяние римского патриция.

