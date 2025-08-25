Переговоры Путина и Трампа на Аляске
В одном из российских регионов обнаружили мамонта

В Краснодарском крае нашли останки молодого шерстистого мамонта

В Абинске Краснодарского края обнаружены останки молодого шерстистого мамонта, сообщил на своей странице во «ВКонтакте» глава района Илья Биушкин. По данным специалистов, вымершее млекопитающее жило более 20 тысяч лет назад. Скорее всего, кости принадлежали самцу возрастом около 10 лет.

В течение минувших выходных группа ростовских и краснодарских ученых работала с уникальной находкой на берегу реки Абин. В ее составе кандидат биологических наук Вадим Титов, заведующий лабораторией палеогеографии Южного научного центра РАН,написал глава района.

Во время раскопок специалисты обнаружили части бивней, ребра и фрагменты позвоночника животного. По мнению исследователей, мамонт мог погибнуть у водоема, а течение постепенно размывало его останки, из-за чего кости стали рыхлыми. Биушкин добавил, что в 1986 году в Абинском районе уже были найдены останки древних южных слонов.

Ранее у побережья Александрии нашли редчайшие артефакты. Со дна Средиземного моря подняли кварцевого сфинкса с картушем Рамзеса II, гранитную статую чиновника эпохи Птолемеев и мраморное изваяние римского патриция.

