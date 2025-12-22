Новый год-2026
22 декабря 2025 в 05:08

Завтрак в духе солнечной Греции — готовлю страпацаду вместо омлетов и оладий: идеально с фетой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Страпацада — это не просто яичница, а душа греческого завтрака, воплощенная в сковороде. Весь секрет — в соусе из свежего тертого помидора, который сначала уваривается с оливковым маслом, насыщая его сладостью и ароматом, а затем в него вмешиваются яйца и раскрошенная фета. Получается невероятно сочное, яркое и сбалансированное блюдо, которое заряжает энергией и хорошим настроением на весь день.

Спелый помидор среднего размера (1 шт.) тщательно мою. Разрезаю его пополам и натираю мякотью на крупной терке прямо над миской, оставляя только кожицу в руках. Получается чистое томатное пюре без шкурки.

В сковороду с толстым дном наливаю оливковое масло (2 ст. л.) и выкладываю томатное пюре. Ставлю на сильный огонь. Добавляю соль и свежемолотый черный перец по вкусу. Постоянно помешивая, готовлю 2–3 минуты, пока масса не загустеет и не перестанет сильно булькать.

Сыр фета (60 г) аккуратно крошу пальцами на небольшие кусочки и добавляю в сковороду к томату. Перемешиваю и готовлю еще около 1 минуты.

Яйца (2 шт.) слегка взбиваю вилкой в отдельной миске, не доводя до пышной пены.

Убавляю огонь под сковородой до минимума или вовсе выключаю. Тонкой струйкой вливаю взбитые яйца в томатную массу с фетой. Сразу же начинаю активно и быстро перемешивать содержимое сковороды лопаткой или вилкой, чтобы яйца равномерно смешались с соусом и схватились мелкими, нежными хлопьями.

Как только яйца загустеют до нужной вам консистенции (обычно это 1–2 минуты), снимаю сковороду с огня. Подаю страпацаду сразу, горячей, прямо из сковороды, с кусочком свежего хлеба, чтобы вытереть все дочиста.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

