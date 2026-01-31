Зимняя Олимпиада — 2026
31 января 2026 в 10:35

Натрите картофель, добавьте щепотку соды — и на сковородку. Лепёшки «как у бабушки» — воздушные, дырявые, с луковой зажаркой

Фото: D-NEWS.ru
Натрите картофель, добавьте щепотку соды — и на сковородку. Лепёшки «как у бабушки» — воздушные, дырявые, с луковой зажаркой. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого сытного завтрака или гарнира.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящая, ажурная, с золотистыми пузырьками корочка и нежная серединка, пропитанная ароматом жареного лука, которая скрепляет все воедино.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля, 1 большая луковица, 1 ч.л. соли, щепотка соды, растительное масло для жарки. Картофель очистите и натрите на мелкой тёрке. Лук натрите туда же или мелко порубите. Хорошо отожмите массу от лишнего сока. Добавьте соль и соду, быстро перемешайте. На разогретую сковороду с маслом выкладывайте столовой ложкой порции теста, формируя лепёшки. Жарьте на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до румяной хрустящей корочки. Подавайте горячими со сметаной.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

