Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 января 2026 в 11:51

Россиянам выдвинули новые обвинения за тайную операцию СБУ

Участникам операции СБУ «Паутина» были предъявлены новые обвинения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Четырем российским водителям-дальнобойщикам, которые, по версии следствия, были использованы украинской Службой безопасности для атак на российские военные аэродромы, предъявлено дополнительное обвинение, сообщает газета «Коммерсант». Оно касается незаконного приобретения и перевозки взрывчатых веществ организованной группой.

Обвиняемыми проходят Андрей Меркурьев, Александр Зайцев, Михаил Рюмин и Сергей Канурин. Срок их содержания под стражей был продлен до мая. Все они свою вину не признают.

Согласно версии следствия, водители были частью преступной группы, организованной Артемом и Екатериной Тимофеевыми. Последние были завербованы украинской СБУ. Члены группы выезжали из Челябинска в различные регионы России под видом перевозчиков каркасных домов. Внутри крыш этих домов были тайно размещены беспилотные летательные аппараты. Операция получила название «Паутина».

До этого было опубликовано видео, на котором, предположительно, российские военные предотвратили проведение второй операции «Паутина» со стороны Вооруженных сил Украины. ВСУ планировали осуществить запуск роя беспилотников с грузового автомобиля. Местом для этой операции был выбран участок на границе между Черниговской и Сумской областями.

СБУ
следствие
расследования
операции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российская армия освободила два села в зоне СВО
Часть состояния экс-главы ГАИ перейдет государству
Обвиняемый в убийстве главы UnitedHealthcare избежал смертной казни
МИД России предложил Украине лучшую гарантию безопасности
Илон Маск сделал неожиданное заявление о мировой экономике
Россиянам выдвинули новые обвинения за тайную операцию СБУ
На съемочную группу российского канала напали в Чили
Поиск провалившихся под лед детей в Брянске осложнился из-за непогоды
Звезд турецкого шоу-бизнеса задержали по делу о наркотиках
Москвич задушил знакомую и бросил ее тело в квартире
В Госдуме раскрыли сценарий будущих отношений между Россией и Европой
Россиянин вышел из тюрьмы и потребовал 111 трлн рублей
Волчанск, Закотное, Покровск: хорошие и плохие новости фронта СВО 31 января
Уничтожение российским дроном истребителя F-16 попало на видео
«Глубокое взаимное доверие»: в Японии оценили просьбу Трампа к Путину
Трамп приказал разработать план атаки на Иран
Почему не работает WhatsApp 31 января: где сбои в РФ, будет ли заблокирован
Магнитные бури сегодня, 31 января: что завтра, боли, пониженное давление
В США раскусили Трампа с «миротворческой» авантюрой в секторе Газа
Скрытые блиндажи не спасли ВСУ от российской «Гвоздики»
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин
Общество

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.