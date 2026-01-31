Россиянам выдвинули новые обвинения за тайную операцию СБУ

Четырем российским водителям-дальнобойщикам, которые, по версии следствия, были использованы украинской Службой безопасности для атак на российские военные аэродромы, предъявлено дополнительное обвинение, сообщает газета «Коммерсант». Оно касается незаконного приобретения и перевозки взрывчатых веществ организованной группой.

Обвиняемыми проходят Андрей Меркурьев, Александр Зайцев, Михаил Рюмин и Сергей Канурин. Срок их содержания под стражей был продлен до мая. Все они свою вину не признают.

Согласно версии следствия, водители были частью преступной группы, организованной Артемом и Екатериной Тимофеевыми. Последние были завербованы украинской СБУ. Члены группы выезжали из Челябинска в различные регионы России под видом перевозчиков каркасных домов. Внутри крыш этих домов были тайно размещены беспилотные летательные аппараты. Операция получила название «Паутина».

До этого было опубликовано видео, на котором, предположительно, российские военные предотвратили проведение второй операции «Паутина» со стороны Вооруженных сил Украины. ВСУ планировали осуществить запуск роя беспилотников с грузового автомобиля. Местом для этой операции был выбран участок на границе между Черниговской и Сумской областями.