10 февраля 2026 в 14:29

Следствие пролило свет на причины январского блэкаута в Мурманске

Обрушившиеся ЛЭП в Мурманской области допускались к работе с дефектами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Обрушившиеся ЛЭП в Мурманской области имели дефекты, но отвечали требованиям эксплуатации и допускались к работе, сообщили в региональном СУ СК России. По данным ведомства, к соответствующим выводам пришли проверочные комиссии в 2022 и 2023 годах.

Следствием установлено, что решениями комиссий по проведению технического освидетельствования в 2022 и 2023 годах признано, что линии электропередачи имеют дефекты, но отвечают требованиям эксплуатационной документации и допускаются к работе при проведении соответствующего комплекса технических мероприятий, — говорится в сообщении.

Следователи также выяснили, что поддержкой работоспособности и ремонтом ЛЭП занималась организация, штат которой на этом участке составлял лишь 22 человека при зоне обслуживания более 1170 км. При этом 22 января этого года она направила лишь шесть специалистов на локализацию нарушений, которым пришлось вручную сбивать лед с линий электропередачи из-за отсутствия нужных технических средств.

В конце января в Мурманске произошли масштабные отключения электроэнергии. В нескольких районах города пропали электричество и отопление. Помимо этого, из-за аварии перестали работать некоторые магазины, лечебные учреждения и школы. Жители фиксировали перебои с интернет-связью.

Россия
Мурманская область
аварии
электроэнергия
следствие
