Залужный пригрозил войсками в Киеве после стриптиз-рейда СБУ Залужный рассказал, как после обыска СБУ грозил Ермаку военными в центре Киева

Экс-главком ВСУ и посол Киева в Лондоне Валерий Залужный рассказал, что в 2022 году после обыска его штаба сотрудниками СБУ, которые якобы решили, что находятся в стриптиз-клубе, он позвонил главе офиса президента Украины Андрею Ермаку и пригрозил вводом войск в Киев. В беседе с Associated Press Залужный добавил, что рейд СБУ «представлял угрозу».

Я сказал Ермаку, что отражу эту атаку, потому что знаю, как сражаться. Я буду сражаться и уже вызвал подкрепление в центр Киева для поддержки, — сказал Залужный.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины в 2022 году провела обыск в штабе главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, «перепутав» его со стриптиз-клубом. За несколько часов до этого у Залужного прошла напряженная встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским.

До этого научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов допустил, что посол Украины в Великобритании Валерий Залужный намерен вернуться на родину, чтобы участвовать в президентских выборах. По его мнению, это может сигнализировать о том, что на встрече между Киевом и Вашингтоном в Майами поднимался вопрос украинского голосования.