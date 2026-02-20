Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026

СК завершил расследование громкого дела о наживании на льготах



Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении шести участников организованной преступной группы, сообщили в ведомстве. Фигурантов обвиняют в мошенничестве с использованием Пушкинских карт».

Следственными органами СК России по Москве завершено расследование уголовных дел в отношении шести участников организованной преступной группы. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размер), — сообщили представители ведомства.

Ранее Басманный суд Москвы вынес приговоры фигурантам уголовного дела о хищении 200 млн рублей из средств федеральной программы «Пушкинская карта». Виктор Якубов, Илья Сафонов и Эмиль Гурбанов приговорены к срокам заключения от четырех до шести лет в колонии. Министерству культуры России будет выплачено 181 млн рублей, а «Почта Банку» — 22,9 млн рублей.

До этого кандидат педагогических наук Светлана Антонова заявила, что злоумышленники обманывают подростков и студентов, пользуясь их недостаточной информированностью о правилах программы «Пушкинская карта». По ее словам, необходимо проводить профилактические уроки на эту тему в учебных заведениях.

