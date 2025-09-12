Голикова рассказала, что популярно у российской молодежи Голикова: по «Пушкинской карте» молодежь чаще всего ходит в кино

Кинотеатры стали самым популярным направлением для посещения среди молодежи по программе «Пушкинская карта», рассказала зампредседателя правительства России Татьяна Голикова на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. По словам вице-премьера, которые передает корреспондент NEWS.ru, на втором месте по посещаемости находятся театры, а на третьем — музеи.

Программа реализуется по всей стране и очень популярна у молодежи. Мы видим, что чаще всего выбирают кинотеатры. Среди наиболее популярных отечественных фильмов — «Вызов», «Чебурашка», — сказала она.

Среди самых популярных музеев Голикова упомянула «Петергоф», Эрмитаж и Третьяковскую галерею. Среди театров лидируют Большой, Мариинский и Михайловский, однако также востребованы и региональные учреждения культуры, такие как Новосибирский и Астраханский театры оперы и балета.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения об участии цирков в молодежной программе «Пушкинская карта». Глава установил срок выполнения задания до 30 ноября. Сейчас действие карты на цирки не распространяется. Программа действует для россиян от 14 до 22 лет.