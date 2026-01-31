Россиянам раскрыли, почему нельзя грубить мошенникам РИА Новости: мошенники могут сделать жизнь невыносимой, если им грубить

Грубить телефонным мошенникам не стоит, заявила РИА Новости эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина. По ее словам, разозлившись, они могут сделать жизнь жертвы невыносимой, направив на нее сотни звонков.

Себе окажется дороже. Разозлившись, мошенники могут сделать вашу жизнь невыносимой. На ваш номер обрушатся сотни звонков и смс с кодами подтверждения, регистрации на сайтах и спам, — заявила она.

Эксперт отметила, что мошенникам не следует ни грубить, ни пытаться их троллить, провоцировать или разоблачать. Она посоветовала просто повесить трубку, подчеркнув, что переиграть их невозможно.

Еще одна схема аферистов — запугивать жертв отключением электроэнергии. Злоумышленники, представляясь мастерами участка, обзванивают жильцов многоквартирных домов и под предлогом предстоящего отключения электроэнергии пытаются выудить у граждан персональные данные.

Ранее доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что аферисты активно используют специальные устройства для кражи банковских данных, такие как накладки на банкоматы. По его словам, одной из самых распространенных угроз остается фишинг, когда жертвы самостоятельно передают конфиденциальные данные через поддельные сайты или в ходе телефонных разговоров.