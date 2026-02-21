Зимняя Олимпиада — 2026
21 февраля 2026 в 02:59

«Не будем заложниками»: Венгрия гордо ответила на ход Украины

Орбан: энергоснабжение Венгрии не будет взято в заложники из-за амбиций Украины

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press
Украинские власти пытаются диктовать условия транзита российских энергоносителей в Европу, заявил в своем обращении в социальной сети X премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, Будапешт не позволит брать свое энергоснабжение в заложники, и назвал поведение Киева политическим шантажом.

Энергетическое снабжение Венгрии не будет взято в заложники […]. Это политический шантаж и нарушение Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, — уточнил политик.

Указанный документ прямо запрещает действия, угрожающие энергетической безопасности государств-членов Европейского союза. Конфликт разгорелся на фоне остановки транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба», которую Киев не возобновляет по политическим мотивам, пытаясь спровоцировать энергокризис в Венгрии.

Ранее сообщалось, что Будапешт наложил вето на военный займ ЕС для Киева в размере €90 млрд (8,1 трлн рублей). Он, по словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, не будет снят до возобновления транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Политик уточнил, что технических препятствий для прокачки нет, а остановка поставок стала политическим решением украинских властей.

