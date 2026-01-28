Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 05:32

Мошенники начали пугать россиян отключением электроэнергии

РИАН: аферисты добывают данные россиян под предлогом отключения электроэнергии

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
В России зафиксирована новая схема телефонного мошенничества, связанная с коммунальными услугами. Злоумышленники, представляясь мастерами участка, обзванивают жильцов многоквартирных домов и под предлогом предстоящего отключения электроэнергии они пытаются выудить у граждан персональные данные, сообщает РИА Новости.

Аферисты действуют по отработанному сценарию. Во время звонка они заявляют, что в ближайшее время в доме абонента запланировано отключение электричества для проведения ремонтных или профилактических работ. Чтобы вызвать доверие и усыпить бдительность, мошенник предлагает опустить официальное уведомление в почтовый ящик жильца. Однако для этого, как он утверждает, необходимо устно подтвердить личные данные, включая фамилию, имя, отчество, а иногда и реквизиты документов.

Целью таких звонков является сбор конфиденциальной информации, которую впоследствии можно использовать для кражи денежных средств, оформления кредитов на имя жертвы или других противоправных действий. Специалисты по безопасности напоминают, что настоящие сотрудники управляющих компаний или сетевых организаций никогда не запрашивают по телефону паспортные данные, номера банковских карт или коды подтверждения. Официальные уведомления о плановых отключениях либо доставляются заранее в бумажном виде без дополнительных звонков, либо публикуются на сайтах и информационных стендах.

Ранее доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что аферисты активно используют специальные устройства для кражи банковских данных, такие как накладки на банкоматы. По его словам, одной из самых распространенных угроз остается фишинг, когда жертвы самостоятельно передают конфиденциальные данные через поддельные сайты или в ходе телефонных разговоров.

мошенники
электроэнергия
отключения
обманы
