В ГД напомнили, что принесет россиянам праздничный конец февраля Депутат Нилов напомнил, что россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в феврале

Жителей России ожидают сразу три выходных дня подряд — 21, 22 и 23 февраля, сообщил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов в беседе с РИА Новости. Он напомнил, что дополнительные часы отдыха появились благодаря празднованию Дня защитника Отечества, которое в 2026 году выпадает на понедельник.

Из-за трехдневных выходных в честь 23 февраля рабочая неделя в феврале будет укороченной. Трудовые будни начнутся во вторник, 24 февраля, и завершатся в пятницу, 27 февраля, — сказал Нилов.

Парламентарий отметил, что такой график является стандартной практикой. Он помогает работникам плавно войти в рабочий ритм после праздничных дней.

Следующие длинные выходные после февральских ожидают россиян только в марте в связи с Международным женским днем. В этом году 8 Марта выпадает на воскресенье, поэтому выходной переносится на понедельник, 9 марта.

Ранее в Госдуме предложили навсегда сделать 31 декабря выходным днем и закрепить это в Трудовом кодексе. Депутаты напомнили, что в 2019 и 2020 годах этот день был рабочим, что создавало «предновогоднюю календарную вакханалию». В последующие годы ситуация улучшилась благодаря правительственным решениям.