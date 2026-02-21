Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 03:32

В ГД напомнили, что принесет россиянам праздничный конец февраля

Депутат Нилов напомнил, что россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в феврале

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Жителей России ожидают сразу три выходных дня подряд — 21, 22 и 23 февраля, сообщил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов в беседе с РИА Новости. Он напомнил, что дополнительные часы отдыха появились благодаря празднованию Дня защитника Отечества, которое в 2026 году выпадает на понедельник.

Из-за трехдневных выходных в честь 23 февраля рабочая неделя в феврале будет укороченной. Трудовые будни начнутся во вторник, 24 февраля, и завершатся в пятницу, 27 февраля, — сказал Нилов.

Парламентарий отметил, что такой график является стандартной практикой. Он помогает работникам плавно войти в рабочий ритм после праздничных дней.

Следующие длинные выходные после февральских ожидают россиян только в марте в связи с Международным женским днем. В этом году 8 Марта выпадает на воскресенье, поэтому выходной переносится на понедельник, 9 марта.

Ранее в Госдуме предложили навсегда сделать 31 декабря выходным днем и закрепить это в Трудовом кодексе. Депутаты напомнили, что в 2019 и 2020 годах этот день был рабочим, что создавало «предновогоднюю календарную вакханалию». В последующие годы ситуация улучшилась благодаря правительственным решениям.

отдых
четырехдневка
Ярослав Нилов
праздники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новые правила обучения на водительские права вступят в силу в России
«Приближается»: дипломат заявил о возможном завершении конфликта на Украине
Установлены личности восьми погибших на Байкале
Россиянам перечислили условия досрочного выхода на пенсию
Собственный бренд, измены Агутина, слова об СВО: как живет Анжелика Варум
Трамп подписал указ о введении новых пошлин для всех стран мира
Степашин раскрыл условие проведения выборов на Украине
Срыв концерта, злость на Долину, личная жизнь: где сейчас певица Слава
В ГД напомнили, что принесет россиянам праздничный конец февраля
Британка лишилась рук и ног из-за своей собаки
В Венгрии поставили «на таймер» будущее Украины в случае конфликта
Хитрость морпеха помогла уничтожить группу ВСУ в зоне СВО
«Это было покушение». Почему Зеленский так боится Залужного
«Не будем заложниками»: Венгрия гордо ответила на ход Украины
В Госдуме определили, что будет с бумажными квитанциями за ЖКХ
ВСУ бежали из поселка под Константиновкой, спасаясь от «клещей»
Израиль, мнение об СВО, отсутствие ролей: где сейчас Кирилл Сафонов
В АТОР предположили, как скажется на турпотоке трагедия на Байкале
Тысячи туристов застряли на острове во Вьетнаме
Раскрыта причина, по которой Россия не пустит ЕС на переговоры по Украине
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода
Москва

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.