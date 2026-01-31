«Все время врет»: Зеленского уличили в желании и дальше набивать карманы Пленный Стеблинский: Зеленский врет о скорой победе, набивая карманы деньгами

Президент Украины Владимир Зеленский врет о якобы приближающейся победе, пока сам занимается коррупцией, заявил в беседе с ТАСС пленный военнослужащий из 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Руслан Стеблинский. По его словам, глава государства не заинтересован в окончании конфликта, от которого простые украинцы очень устали.

Зеленский все время подталкивает к конфликту, от чего уже все устали. Он все время врет, что скоро победа, а сам набивает свои карманы и ничего больше, — подчеркнул Стеблинский.

Боец вместе с сослуживцами сдался в плен российским военнослужащим из группировки войск «Север». Мужчина отметил, что ни он, ни другие солдаты из его группы не хотели умирать, поэтому решение о сдаче в плен приняли незамедлительно. Украинец добавил, что бойцы ВС РФ хорошо к нему отнеслись, а также предложили воду и еду.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что слова Зеленского о его желании ежемесячно убивать десятки тысяч русских являются безумием. По мнению эксперта, такие высказывания политика стали апогеем отчаяния, в котором оказалась вся Украина.

До этого заслуженный военный летчик Владимир Попов предположил, что Зеленский не имеет четкой стратегии для благополучного выхода из кризиса. Генерал-майор считает, что противоречащие друг другу заявления украинского президента свидетельствуют о его легкомысленности.