30 января 2026 в 17:35

Генерал объяснил противоречащие друг другу заявления Зеленского

Генерал Попов: у Зеленского нет плана благополучного выхода из кризиса

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
Президент Украины Владимир Зеленский не имеет четкой стратегии для благополучного выхода из кризиса, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик Владимир Попов. По словам генерал-майора, противоречащие друг другу заявления политика свидетельствуют о его легкомысленности.

Неопределенность заявлений Зеленского, которые меняются из крайности в крайность, их всенаправленность подчеркивают его несерьезность, во-первых. Во-вторых, у него нет стратегического плана, как благополучно выйти из сложившегося кризиса. Не исключено, что украинский президент включает дурака, чтобы заявлениями дать указания своим войскам действовать таким образом. На него смотрит и разведка, и контрразведка, и армия, и [Александр] Сырский (главком ВСУ. — NEWS.ru). Как Зеленский себя поведет, какое у него внешнеполитическое и внутриполитическое поведение, такие решения они и принимают, — поделился Попов.

Ранее генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что проблемы с психическим состоянием Зеленского видят не только в России, но и в странах Европы. По его словам, это проявляется в противоречивых заявлениях украинского президента и стремлении удержать власть любой ценой.

