Невменяемость президента Украины Владимира Зеленского видят не только в России, но и в Европе, заявил NEWS.ru Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, она отражается в противоречивых высказываниях главы государства и направлена на удержание власти любой ценой.

Невменяемость Зеленского видят не только в России, но и в Европе. У президента Украины на день по несколько диаметрально противоположных заявлений, высказываний, выпадов в адрес не только РФ, но и ЕС, который его кормит, поддерживает. Он готов обвинить кого угодно, делать любые заявления только для того, чтобы еще как можно дольше продержаться у власти. Зеленский понимает, что первый день его освобождения от должности будет последним днем его политической карьеры. Вполне возможно, что и жизни, — пояснил Липовой.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что высказывание Зеленского о желании провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Киеве — не более чем пустые слова. По его мнению, стороны пока не готовы к проведению переговоров на высшем уровне.