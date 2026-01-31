Зимняя Олимпиада — 2026
Зеленского сочли безумным за слова об убийстве русских

Боуз: слова Зеленского об убийстве русских стали апогеем отчаяния Украины

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
Слова президента Украины Владимира Зеленского о его желании ежемесячно убивать десятки тысяч русских являются безумием, заявил ирландский журналист Чей Боуз в интервью Рэйчел Блевинс на ее YouTube-канале. Он добавил, что эти высказывания политика стали апогеем отчаяния, в котором оказалась страна.

На Украине наступило отчаяние, связанное с недавним заявлением Зеленского, где он сказал, что хочет, чтобы каждый месяц погибало 50 000 русских. Это просто безумие! Думаю, можно было видеть, как военные командиры переглядывались, думая: «Парень, ты сошел с ума?» заявил Боуз.

Эта риторика свидетельствует о глубоком кризисе и потере связи с реальностью даже среди военных. В итоге журналист пришел к выводу, что у Киева остается все меньше поводов для споров о будущем, а единственным выходом является какое-либо урегулирование.

Кроме того, Боуз связал текущее состояние страны с масштабной коррупцией. Он напомнил о скандале с бегством в Израиль бизнесмена Тимура Миндича, обвиняемого в хищении денег, предназначенных на восстановление энергетической инфраструктуры. По словам Боуза, это лишь «верхушка айсберга», а все украинское общество измотано подобными явлениями.

Ранее заслуженный военный летчик Владимир Попов указал, что Зеленский не имеет четкой стратегии для благополучного выхода из кризиса. По словам генерал-майора, противоречащие друг другу заявления политика свидетельствуют о его легкомысленности.

