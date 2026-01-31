Зимняя Олимпиада — 2026
31 января 2026 в 11:31

Волчанск, Закотное, Покровск: хорошие и плохие новости фронта СВО 31 января

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 31 января? Что происходит у Александровки, Волчанска, Веролюбовки, Гришино, Гуляйполя, Доброполья, Закотного, Константиновки, Красного Лимана, Новодмитровки, Никифоровки, Ильиновки, Озерного, Предтечино, Покровска, Радьковки, Степановки, Софиевки, Торецкого, Удачного, Харькова, Шахово и Яровой?

WarGonzo

По данным Telegram-канала WarGonzo, на Красноармейском направлении войска РФ продвигаются на участке Гришино — Котлино.

«На Добропольском направлении сообщается об успехах ВС РФ в северной части Торецкого. На Константиновском направлении идут бои в районе Ильиновки. В Константиновке продолжаются бои. На Краснолиманском направлении ВС РФ развивают наступление в районе Александровки и Яровой. Продолжаются бои у Святогорска. На Северском направлении есть продвижение юго-восточнее Озерного. Войска РФ оказывают давление на позиции противника в районе Закотного, ведут бои за Никифоровку. На Волчанском направлении продолжается наступление в районе Графского и Волчанских Хуторов. На Великобурлукском направлении есть продвижение в районе Хатнего», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Два майора»

На Харьковском направлении практически полностью парализована логистика ВСУ из Харькова, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«Идут ожесточенные бои в Красном Лимане. Атаки ВС России позволили сформировать контуры полуохвата города. У ВСУ остается только одна основная дорога снабжения — трасса на Славянск, и та находится в зоне досягаемости дронов и артиллерии армии России. На Константиновском направлении ВС России развивают успех на южной окраине Берестка, в самой Константиновке сообщают о взятии нашими ж/д вокзала. В районе Красноармейска (Покровска) — бои в Гришино», — отмечают военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

На Славянском направлении ВС РФ в населенном пункте Закотное малыми группами проходят в тылы позиций ВСУ, вскрывая оборону, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«Бои идут за Никифоровку и за леса, что рядом. ВС РФ пробуют взять в окружение опорники ВСУ в „кармане“ между Бондарным и Приволье. На Красноармейском направлении продолжаются бои в Гришино, у Родинского, Белицкого и Нового Донбасса, а также в районе Торецкого. На Константиновском направлении идут бои у Берестка и Ильиновки. На Краснолиманском направлении ВС РФ продолжают наступление в районе Александровки и Яровой, ведут бои у Святогорска», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ
ВСУ
новости
сводки
Иван Смирнов
И. Смирнов
