Обвиняемый в убийстве главы UnitedHealthcare избежал смертной казни

Американцу Луиджи Манджоне, обвиняемому в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона, отменили смертную казнь, передает телеканал CNN. Отмечается, что решение суда стало ударом для прокуроров, которые настаивали на вынесении мужчине высшей меры наказания.

Федеральный окружной судья постановил, что Манджоне не будет приговорен к смертной казни за предполагаемое убийство генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона в декабре 2024 года, — отметил источник.

Пока неясно, будет ли прокуратура США в Манхэттене подавать апелляцию, однако решение должно быть принято в течение месяца. Обвиняемый предстанет перед федеральным судом осенью 2026 года, точная дата еще не назначена.

Томпсона убили утром 4 декабря 2024 года на Манхэттене по пути на конференцию. Поджидавший его киллер несколько раз выстрелил в жертву, после чего скрылся на велосипеде. На месте убийства бизнесмена следователи обнаружили гильзы со странными надписями.

Ранее сообщалось, что Манджоне мог убить главу UnitedHealthcare из-за операции на спине. Члены семьи заявили, что на протяжении нескольких месяцев после процедуры мужчина не выходил на связь. Кроме того, незадолго до преступления Манджоне написал манифест, направленный против лидеров страховой отрасли США, называя их «паразитами».