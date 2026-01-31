В Мурманске и Североморске для жителей развернули пункты поддержки

В Мурманске и ЗАТО Североморск для жителей разворачивают пункты поддержки в учреждениях культуры, спорта и образования из-за повторных сбоев в электроснабжении, сообщил глава города Иван Лебедев в своем Telegram-канале. Занятия в школах отменены, а в администрации работает оперативный штаб.

Просим снизить энергопотребление и ограничить использование мощных электроприборов, таких как стиральные машины, бойлеры, электроплиты, обогреватели, — написал Лебедев.

Сейчас энергетики «Россети Северо-Запад» проводят аварийно-восстановительные работы на линии электропередачи, питающей часть Мурманска и Североморска. Для поддержки населения также организована работа полевых кухонь.

Ранее в Мурманске изменили режим работы общественного транспорта. Так, сократили троллейбусные маршруты: теперь они курсируют только от Первомайского округа до улицы Академика Книповича. Всего на линию вышли 35 машин. Кроме того, чтобы сэкономить ресурсы, в городе также поэтапно отключают уличное освещение и праздничную иллюминацию.