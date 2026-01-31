На Западе признали Россию как «надежного игрока» Финский политик Мема: Россия доказала открытость и надежность в переговорах

Подтверждение президентом Украины Владимиром Зеленским прекращения ударов по энергообъектам показало всему миру, что Россия соблюдает договоренности, заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема, опубликовав соответствующий пост в соцсети Х. По его словам, РФ доказала свой статус «надежного игрока» на мировой арене.

Россия является надежным игроком, который уважает соглашения. Зеленский может добиться прочного мира, если будут выполнены гарантии безопасности России. Никакого расширения НАТО на Украине, признание русскоязычных территорий, а также никакой милитаризации, — написал Мема.

Политик добавил, что Москва в очередной раз доказала открытость к диалогу. Теперь, по его мнению, главе украинского государства следует сделать ответный шаг — приехать на переговоры в российскую столицу.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что европейские лидеры начнут налаживать отношения с Россией до конца 2026 года. По его мнению, изменение риторики будет вызвано финансовым кризисом после помощи Украине, зависимостью Европы от США в энергетике и осознанием гражданами ЕС реальных потерь от конфликта.