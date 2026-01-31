Украина и Молдавия остались без света 31 января: что известно, причины

Во многих регионах Украины применяются аварийные отключения электроэнергии утром в субботу, 31 января, пишут украинские СМИ. Что известно об экстренных отключениях света в Молдавии?

Что известно об аварийных отключениях света на Украине 31 января

По данным СМИ, в настоящее время почти во всех регионах Украины происходят аварийные отключения электроэнергии. При этом точной причины не сообщается.

В пресс-службе украинского энергохолдинга ДТЭК подтвердили информацию о том, что в Киеве и Киевской области вновь пропало электричество.

«Киев и Киевская область: по команде „Укрэнерго“ применены экстренные отключения», — говорится в сообщении.

В Одесской области введены экстренные отключения электроэнергии, отмечают в ДТЭК.

Люди на улице во время отключения электроэнергии в Киеве Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Также экстренные аварийные отключения электроэнергии введены в Черниговской, Киевской, Сумской и Житомирской областях, уточняют местные СМИ.

«Во всем Киеве и других городах Украины вместе с электричеством пропали отопление и водоснабжение. Проблемы с водой и теплом наблюдаются также в Харькове, Чернигове и Житомире», — сообщил в авторском Telegram-канале эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Что со светом произошло в Молдавии 31 января

По данным Национального центра управления кризисами Молдавии, аварийные отключения электричества произошли из-за неблагоприятных погодных условий.

«В нескольких регионах Республики Молдова, включая Кишинев, фиксируются отключения электроэнергии, вызванные неблагоприятными погодными условиями. Министерство энергетики обратилось к операторам распределительных сетей с требованием срочно вмешаться для устранения сложившейся ситуации», — говорится в публикации.

В Министерстве энергетики страны добавили, что сбои в работе энергосетей Украины в том числе спровоцировали отключение электроэнергии на балансировочной станции Молдавской ГРЭС (МГРЭС) и во всей Молдавии.

«В связи с серьезными проблемами в электрической сети Украины в субботу, 31 января, произошло падение напряжения на линии 400 кВ Исакча — Вулканешты — МГРЭС, что привело к аварийному отключению электроэнергетической системы», — добавили в ведомстве.

