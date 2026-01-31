Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 января 2026 в 14:02

Украина и Молдавия остались без света 31 января: что известно, причины

Блэкаут в Киеве Блэкаут в Киеве Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Во многих регионах Украины применяются аварийные отключения электроэнергии утром в субботу, 31 января, пишут украинские СМИ. Что известно об экстренных отключениях света в Молдавии?

Что известно об аварийных отключениях света на Украине 31 января

По данным СМИ, в настоящее время почти во всех регионах Украины происходят аварийные отключения электроэнергии. При этом точной причины не сообщается.

В пресс-службе украинского энергохолдинга ДТЭК подтвердили информацию о том, что в Киеве и Киевской области вновь пропало электричество.

«Киев и Киевская область: по команде „Укрэнерго“ применены экстренные отключения», — говорится в сообщении.

В Одесской области введены экстренные отключения электроэнергии, отмечают в ДТЭК.

Люди на улице во время отключения электроэнергии в Киеве Люди на улице во время отключения электроэнергии в Киеве Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Также экстренные аварийные отключения электроэнергии введены в Черниговской, Киевской, Сумской и Житомирской областях, уточняют местные СМИ.

«Во всем Киеве и других городах Украины вместе с электричеством пропали отопление и водоснабжение. Проблемы с водой и теплом наблюдаются также в Харькове, Чернигове и Житомире», — сообщил в авторском Telegram-канале эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Что со светом произошло в Молдавии 31 января

По данным Национального центра управления кризисами Молдавии, аварийные отключения электричества произошли из-за неблагоприятных погодных условий.

«В нескольких регионах Республики Молдова, включая Кишинев, фиксируются отключения электроэнергии, вызванные неблагоприятными погодными условиями. Министерство энергетики обратилось к операторам распределительных сетей с требованием срочно вмешаться для устранения сложившейся ситуации», — говорится в публикации.

В Министерстве энергетики страны добавили, что сбои в работе энергосетей Украины в том числе спровоцировали отключение электроэнергии на балансировочной станции Молдавской ГРЭС (МГРЭС) и во всей Молдавии.

«В связи с серьезными проблемами в электрической сети Украины в субботу, 31 января, произошло падение напряжения на линии 400 кВ Исакча — Вулканешты — МГРЭС, что привело к аварийному отключению электроэнергетической системы», — добавили в ведомстве.

Читайте также:

Королевская семья Британии: новости, Миддлтон вышла в свет без локонов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 31 января: где сбои в России

Магнитные бури сегодня, 31 января: что завтра, боли, пониженное давление

Украина
новости
Молдавия
электроэнергия
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Измены, разрушение носа, глубокая депрессия: как живет Алиса Аршавина
В Таиланде таинственно исчез уже второй петербуржец за месяц
Аналитик спрогнозировал риски обвала рубля
На Западе раскрыли, чем могут обернуться Украине гарантии безопасности
Раскрыты детали последних часов жизни звезды «Один дома» перед смертью
Стоимость билетов на юбилейный концерт Лепса достигла почти миллиона рублей
Бойцы 47-й украинской бригады дезертируют из-за дружбы комбрига с Зеленским
Американист оценил ответ Маска на просьбу Федорова
Российский турист лишился рук и ног во время отпуска в Таиланде
В США призвали возобновить сотрудничество с Россией по ДСНВ
Отдых под открытым небом: яркие кадры из бассейна «Чайка» в центре Москвы
В Венгрии злоумышленники угрожали взрывом школ на украинском языке
Жителя Реутова четыре года не могут выселить из квартиры после ее продажи
Известная певица оставила в прошлом Украину и гражданство
Дело о вождении россиянина под «солями» дошло до Верховного суда
В Иране оценили возможность переговоров с США
Глава МЧС попал под удар в рамках чистки в высшем руководстве Китая
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 31 января, фото, видео
Сильнейшие снегопады в Японии унесли жизни почти 30 человек
«Загонят в долги»: Орбан высказался о помощи Киеву
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин
Общество

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.