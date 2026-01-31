Удары по Брянску, дроны со взрывчаткой: как ВСУ атакуют Россию 31 января

31 января Вооруженные силы Украины продолжили наносить удары по российским территориям. По данным Минобороны РФ, в общей сложности было уничтожено 26 украинских беспилотников. Все подробности об атаках ВСУ на территории России — в материале NEWS.ru.

Минобороны сообщило об уничтожении 26 дронов ВСУ над Россией

Силы противовоздушной обороны России за минувшую ночь перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщило Министерство обороны РФ. Большая часть дронов была сбита над территорией Брянской области. По данным военного ведомства, атака была совершена беспилотниками самолетного типа. Дежурные средства ПВО своевременно обнаружили воздушные цели и нейтрализовали угрозу.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 17 БПЛА — над территорией Брянской области, 7 БПЛА — над территорией Смоленской области, 1 БПЛА — над территорией Белгородской области, 1 БПЛА — над территорией Республики Крым», — сказано в сообщении.

ВСУ попытались атаковать беспилотниками Смоленскую область

Семь украинских беспилотников были уничтожены над территорией Смоленской области в ночь на 31 января, заявил в Telegram-канале глава региона Василий Анохин. По его словам, обошлось без жертв и пострадавших, на месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

«Уважаемые смоляне, сегодня ночью силами ВКС России над территорией региона были сбиты семь вражеских беспилотников. Пострадавших и разрушений нет», — подчеркнул губернатор.

Он напомнил, что в Смоленской области введен запрет на распространение сведений о последствиях применения БПЛА, работе систем ПВО и РЭБ, а также о местах охраны объектов ТЭК, связи, промышленности, ЖКХ, мостов и других критически важных объектов. При обнаружении обломков дронов Анохин попросил не приближаться к ним и позвонить по номеру 112.

Губернатор Белгородчины сообщил о новых атаках ВСУ на регион

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новых атаках ВСУ на регион за текущие сутки. По его словам, средствами ПВО была отражена атака над четырьмя округами.

«В Грайворонском округе по селу Сподарюшино в ходе одного обстрела выпущено девять боеприпасов. Также над округом сбиты 2 беспилотника. В Краснояружском округе произведены атаки четырех беспилотников, два из которых подавлены. Над Прохоровским округом системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа. В Шебекинском округе совершены атаки четырех беспилотников, двое из которых подавлены», — сообщил он.

Губернатор отметил, что в селе Зиборовка в результате прилета боеприпаса повреждены два частных дома, газовая труба, два автомобиля и линия электропередачи. Часть жителей села временно остается без электроэнергии. По его словам, аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ.

Минобороны сообщило о новых ухищрениях ВСУ против российских штурмовиков

Вооруженные силы Украины применили дроны, начиненные зажигательной смесью, для атаки на штурмовиков из группировки войск «Восток». Российские операторы FPV-дронов успешно нейтрализовали эти дроны, используя воздушные тараны, сообщили в Минобороны РФ.

«Во время продвижения в район выполнения предстоящих задач штурмовики 35-й общевойсковой армии группировки „Восток“ заметили приближающиеся тяжелые гексакоптеры ВСУ, которые пытались остановить их продвижение в Запорожской области. Мотострелки уничтожили первый БПЛА из стрелкового оружия, после чего в небе появились еще несколько гексакоптеров, вооруженных различными типами боеприпасов и контейнерами с зажигательной смесью», — говорится в сообщении.

Информация была передана на пункт управления войск беспилотных систем группировки «Восток». Группы воздушного прикрытия выдвинулись в район, где в результате воздушных боев операторы уничтожили более пяти гексакоптеров ВСУ. Поддержка с воздуха позволила штурмовикам 35-й армии продвинуться в глубину обороны противника.

ВСУ пытались атаковать Брянскую область

В результате атаки Вооруженных сил Украины с использованием беспилотных летательных аппаратов на территории Брянской области были уничтожены 17 дронов, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, пострадавших и разрушений удалось избежать.

«Прошедшей ночью над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены 17 вражеских БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — сообщил Богомаз.

