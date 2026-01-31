Зимняя Олимпиада — 2026
31 января 2026 в 10:50

В Госдуме охарактеризовали тех, кто удерживает в Сумах курян

Депутат Харченко: только нелюди могут удерживать на Украине курян

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Только звери и нелюди могут удерживать в Сумах мирных жителей Курской области, заявила депутат Госдумы от Курской области Екатерина Харченко. По ее словам, которые передает ТАСС, обычные граждане оказались в плену.

Только звери и нелюди могут играть человеческими судьбами и жизнями. <…> Обычные мирные граждане, которые жили, создавали семьи, воспитывали детей, обрабатывали землю, занимались своим делом, теперь в настоящем вражеском плену, — заявила она.

Накануне, 30 января, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Родион Мирошник объявил на пресс-конференции, что украинские власти продолжают удерживать 12 мирных граждан Курской области в городе Сумы. Согласно заявлению дипломата, украинская сторона выдвигает требование освободить украинских военнослужащих, содержащихся в плену, в обмен на освобождение указанных лиц.

Ранее председатель РКК Павел Савчук заявил, что пропавших жителей Курской области искали по фото из российских и зарубежных. Он отметил, что в регионе собрали рабочую группу из местных жителей.

Россия
Украина
Курская область
Госдума
