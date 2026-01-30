Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 11:40

В МИД России назвали число удерживаемых Киевом жителей Курской области

Мирошник: Киев удерживает в Сумской области 12 россиян

Родион Мирошник Родион Мирошник Фото: Анастасия Петрова/РИА Новости
Киев удерживает в Сумах 12 жителей Курской области, заявил на брифинге посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Он отметил, что в обмен на них Украина требует отпустить военных ВСУ, находящихся в плену. Трансляция мероприятия доступна на сайте ведомства.

12 вывезенных мирных курян продолжают находиться в качестве заложников на украинской территории в городе Сумы, — сказал Мирошник.

Ранее он заявил, что более 20 детей погибли на территории России в результате атак Вооруженных сил Украины в 2025 году. Еще 271 несовершеннолетний за тот же период получил ранения. Дипломат добавил, что всего жертвами атак ВСУ в прошлом году стали 6483 человека. Он уточнил, что из них 1065 гражданских лиц были убиты.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки ВСУ с использованием беспилотных летательных аппаратов на село Новый Ропск в Климовском районе пострадала мирная жительница. Инцидент также привел к частичному повреждению гражданского автотранспорта. На место происшествия незамедлительно выехали оперативные и экстренные службы для ликвидации последствий и проведения обследования территории.

Россия
МИД РФ
Родион Мирошник
Украина
Сумская область
