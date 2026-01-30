Мирный житель пострадал при атаке дронов ВСУ на Брянскую область Богомаз: женщина пострадала при атаке дронов ВСУ на Новый Ропск под Брянском

В результате атаки Вооруженных сил Украины с использованием беспилотных летательных аппаратов на село Новый Ропск в Климовском районе пострадала мирная жительница, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. Инцидент также привел к частичному повреждению гражданского автотранспорта.

К сожалению, в результате террористической атаки, ранена мирная жительница. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь, — написал Богомаз.

Состояние женщины оценивается как стабильное. На место происшествия незамедлительно выехали оперативные и экстренные службы для ликвидации последствий и проведения обследования территории.

Ранее стало известно, что военнослужащие российской группировки войск «Север» уничтожили более 50 гексакоптеров R18 «Баба-яга» ВСУ. Эти аппараты противник использовал для разведки и сброса боеприпасов.

До этого сообщалось, что в ночь на 29 января силы противовоздушной обороны сбили девять украинских беспилотников над регионами России. Пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что четыре БПЛА уничтожили над территорией Ростовской области, по два БПЛА — над Брянской областью и Крымом, еще один — над Воронежской областью. Никто в результате инцидентов не пострадал.