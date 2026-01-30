Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 06:44

Мирный житель пострадал при атаке дронов ВСУ на Брянскую область

Богомаз: женщина пострадала при атаке дронов ВСУ на Новый Ропск под Брянском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В результате атаки Вооруженных сил Украины с использованием беспилотных летательных аппаратов на село Новый Ропск в Климовском районе пострадала мирная жительница, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. Инцидент также привел к частичному повреждению гражданского автотранспорта.

К сожалению, в результате террористической атаки, ранена мирная жительница. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь,написал Богомаз.

Состояние женщины оценивается как стабильное. На место происшествия незамедлительно выехали оперативные и экстренные службы для ликвидации последствий и проведения обследования территории.

Ранее стало известно, что военнослужащие российской группировки войск «Север» уничтожили более 50 гексакоптеров R18 «Баба-яга» ВСУ. Эти аппараты противник использовал для разведки и сброса боеприпасов.

До этого сообщалось, что в ночь на 29 января силы противовоздушной обороны сбили девять украинских беспилотников над регионами России. Пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что четыре БПЛА уничтожили над территорией Ростовской области, по два БПЛА — над Брянской областью и Крымом, еще один — над Воронежской областью. Никто в результате инцидентов не пострадал.

Александр Богомаз
Брянская область
ВСУ
раненые
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог объяснила, почему следует перестать помогать детям с уроками
Украинские дроны неудачно атаковали российский регион
Трамп сообщил о переговорных перспективах с Ираном в будущем
В Словакии описали, как видят развитие конфликта на Украине
Зоопсихолог ответила, о чем говорит повышенная жажда у кошки
Мирный житель пострадал при атаке дронов ВСУ на Брянскую область
Устроили «артиллерийскую карусель» для ВСУ: успехи ВС РФ к утру 30 января
Стало известно, какой напиток спасет при резком упадке сил
Зрители активно скупают билеты на новый концерт Долиной
Овечкин в матче с «Детройтом» отметился красочными силовыми приемами
Педиатр раскрыл, как правильно одевать ребенка на прогулку в мороз
В Госдуме напомнили предпенсионерам о трудовых льготах
Пациенты интерната в Прокопьевске рассказали о новых нарушениях
В США поддержали санкции против двух судов из-за России
Изменения в семейной ипотеке: что теперь будет с ценами на жилье в России
Диетолог рассказала, какие овощи не стоит есть при панкреатите
Стало известно о массовой сдаче в плен бойцов ВСУ у Красного Лимана
Юрист рассказал о новых правилах работы маркетплейсов с 1 октября 2026 года
Фигуранта дела о хищениях у бойцов СВО арестовали
Эксперт по гигиене рассказала о нюансах уборки квартиры зимой
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам
Общество

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.