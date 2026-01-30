Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 11:24

В МИД назвали число убитых ВСУ российских детей в 2025 году

Мирошник: 22 ребенка погибли на территории России из-за атак Украины в 2025 году

Родион Мирошник Родион Мирошник Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Более 20 детей погибли на территории России в результате атак Вооруженных сил Украины в 2025 году, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Еще 271 несовершеннолетний за тот же период получил ранения, добавил дипломат в ходе брифинга, транслируемого на сайте ведомства.

В 2025 году от преступных деяний украинских боевиков пострадали как минимум 293 несовершеннолетних ребенка. Из них 22 были убиты, 271 получил ранения и увечья разной степени тяжести, — сказал Мирошник.

Дипломат добавил, что всего жертвами атак ВСУ в прошлом году стали 6483 человека. Он уточнил, что из них 1065 гражданских лиц были убиты, а 5418 человек получили ранения и увечья.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что два человека пострадали при атаке двух украинских беспилотников на село Бегоща в Рыльском районе. По его словам, 97-летнюю женщину с контузией и 67-летнего мужчину с осколочными травмами доставили в больницу.

Прежде в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 18 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, семь и пять БПЛА уничтожили над территориями Брянской области и Крыма соответственно, по два — над Черным морем и Ростовской областью.

