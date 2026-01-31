Российские войска парализовали снабжение ВСУ

Российские войска за сутки поразили объекты транспортной инфраструктуры, склады боеприпасов и пункты дислокации формирований ВСУ в 138 районах, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

Оперативно-тактической авиацией, ударными [БПЛА], ракетными войсками и артиллерией группировок войск <...> нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении еще двух населенных пунктов в зоне СВО: села Торецкое в ДНР и Петровки в Запорожской области. По данным ведомства, задачи выполнили подразделения группировок «Центр» и «Восток», продвинувшись вглубь обороны противника.

До этого российские артиллеристы с помощью САУ «Мста-С» и «Гвоздика» уничтожили сеть укрепленных позиций ВСУ в Запорожской области. Разветвленный опорный пункт, включавший подземные блиндажи и пункты управления БПЛА, был обнаружен разведкой, после чего выполнено высокоточное наведение и поражение целей.