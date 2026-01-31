Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 января 2026 в 12:20

Российские войска парализовали снабжение ВСУ

Минобороны: российские войска нанесли удары по транспортной инфраструктуре ВСУ

ВКС России ВКС России Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Российские войска за сутки поразили объекты транспортной инфраструктуры, склады боеприпасов и пункты дислокации формирований ВСУ в 138 районах, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

Оперативно-тактической авиацией, ударными [БПЛА], ракетными войсками и артиллерией группировок войск <...> нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении еще двух населенных пунктов в зоне СВО: села Торецкое в ДНР и Петровки в Запорожской области. По данным ведомства, задачи выполнили подразделения группировок «Центр» и «Восток», продвинувшись вглубь обороны противника.

До этого российские артиллеристы с помощью САУ «Мста-С» и «Гвоздика» уничтожили сеть укрепленных позиций ВСУ в Запорожской области. Разветвленный опорный пункт, включавший подземные блиндажи и пункты управления БПЛА, был обнаружен разведкой, после чего выполнено высокоточное наведение и поражение целей.

ВСУ
ВС РФ
Минобороны РФ
статистики
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Трагическая фигура»: экс-премьер Степашин оценил первого президента России
Беспорядки в США перекинулись сразу на несколько штатов
Власти признали каскадный коллапс энергетики на Украине
Россиянам рассказали, кому жаловаться на плохую уборку снега во дворах
Московские школьники придумали, как заработать на снегопаде
Восемь насильников сбежали из-под стражи в штате Луизиана в США
Метро в двух украинских городах перестало работать на фоне блэкаута
Поездка подростка без прав закончилась трагедией
Опрос показал, сколько британцев хотят убрать Стармера
Сотни заключенных боевиков ИГ покинули сирийские тюрьмы
Вода пропала во всем Киеве
Российскую метеостанцию признали самым холодным местом на Земле
Появились кадры Мурманска на фоне масштабного блэкаута
На Западе признали Россию как «надежного игрока»
Королевская семья Британии: новости, Миддлтон вышла в свет без локонов
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 31 января: где сбои в России
«Оказался из России»: в Италии объяснили удаление Большунова с лыжной гонки
Саперы обезвредили боезаряд в Орле
Военэксперт назвал ключевую ценность освобождения Петровки и Торецкого
Приднестровье осталось в темноте из-за аварии
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин
Общество

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.