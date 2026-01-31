В Госдуме раскрыли сценарий будущих отношений между Россией и Европой Депутат Чепа: Европа начнет заигрывать перед Россией до конца 2026 года

Европейские лидеры начнут налаживать отношения с Россией до конца 2026 года, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, риторика Запада изменится из-за неизбежного финансового кризиса после помощи Украине и уязвимого положения перед США.

Европейские лидеры начнут заискивать и плясать перед Россией. Я думаю, что это может произойти до конца 2026 года. Европа находится в ситуации, когда в любой момент американцы могут диктовать ей цены на энергоносители и новые условия. Она никогда не получит возврат средств за финансирование Украины. Евросоюз будет самой пострадавшей стороной в этом конфликте. И в первую очередь истинное положение дел осознают граждане Евросоюза, — высказался он.

Ранее Чепа заявил, что в Европе пытаются подавить умных и принципиальных политиков, поскольку их взгляды неудобны руководству ЕС. По его словам, это ведет к деградации политического класса в Евросоюзе.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что главе евродипломатии Кае Каллас, которая мечтает поумнеть, следует почитать историю России и Второй мировой войны. Парламентарий отметила, что с историей РФ следует ознакомиться и другим европейским чиновникам.