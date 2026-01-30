В Европе пытаются подавить умных и принципиальных политиков, поскольку их взгляды неудобны руководству ЕС, сказал NEWS.ru первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, это ведет к деградации политического класса в Евросоюзе.

Да, в Европе наблюдается определенная проблема — умные и принципиальные политики зачастую маргинализируются, их взгляды считаются неудобными и не вписываются в доминирующую политику. Это приводит к деградации политического класса, — заметил парламентарий.

В качестве примера, по словам Чепы, часто приводят главу евродипломатии Каю Каллас, к квалификации которой у многих возникают вопросы.

Каллас может пользоваться и другими ресурсами — например, своей внешностью или коммуникационными навыками, которые привлекают внимание СМИ и общественности. Однако для успешной политической карьеры обычно требуется упорный труд и знания, без которых сложно добиться серьезных результатов, — подчеркнул собеседник.

Ранее Каллас заявила о своем желании в будущем стать очень умной. По словам главы евродипломатии, она читает много книг о разных регионах мира. Однако конкретные названия или авторов она раскрывать не стала.