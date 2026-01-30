Зимняя Олимпиада — 2026
Каллас призналась, каким человеком она хочет стать в будущем

Каллас заявила, что в будущем она хочет стать очень умной

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас призналась, что в будущем хочет стать очень умной. Политик рассказала, что читает много книг про разные регионы мира. Так она отреагировала на подаренную ей одним из журналистов книгу по истории Сирии. Трансляция ее выступления на пресс-конференции опубликовал YouTube-канал Reuters.

Я вам не расскажу, что именно я читаю сейчас, но это касается истории разных регионов. Так что, когда я закончу эту работу, я стану очень умной, — сказала Каллас.

Ранее газета Politico сообщила, что Каллас в частном порядке называет председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен диктатором. При этом глава дипломатии ЕС признает, что она никак не может повлиять на фон дер Ляйен.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия и США не будут обсуждать какие-либо вопросы с Каллас, поскольку диалог с ней невозможен и бесперспективен. По его словам, в Европе наблюдается вырождение действующих политиков и их некомпетентность. В свою очередь политолог Андрей Кортунов выразил мнение, что диалог России и ЕС может возобновиться после завершения активной фазы СВО и достижения устойчивого перемирия.

