Главе евродипломатии Кае Каллас, которая мечтает поумнеть, следует почитать историю России и Второй мировой войны, заявила NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Парламентарий отметила, что подобное чтение может быть полезным, если подходить к нему с критическим анализом и делать правильные выводы. По ее словам, с историей РФ следует ознакомиться и другим европейским чиновникам.

То есть Каллас, заявляя о желании поумнеть, констатирует, что до этого была глупой? Люди действительно умнеют от книг, если делают правильные выводы. Очень хочется ей посоветовать почитать историю России. Может, это тоже поможет. Было бы неплохо и многим другим лидерам ЕС последовать этому примеру. Только надо читать достоверную историю, это очень важно, а не манипуляционную, которую пытаются придумать. Также Каллас следует ознакомиться с историей Второй мировой войны и сделать соответствующие выводы. Это сделает умнее и других европейских политиков, — высказалась Журова.

Ранее Каллас призналась, что в будущем хочет стать очень умной. По словам политика, она читает много книг о разных регионах мира. Так она отреагировала на подаренную ей одним из журналистов книгу по истории Сирии.