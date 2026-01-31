Зимняя Олимпиада — 2026
31 января 2026 в 14:07

Спецпосланник Путина рассказал о поездке в США

Глава РФПИ Дмитриев заявил, что 31 января будет находиться в Майами

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: kremlin.ru
Руководитель Российского фонда прямых инвестиций и специальный посланник президента РФ Владимира Путина Кирилл Дмитриев заявил о поездке в Майами. В соцсетях он отметил, что будет находиться там 31 января.

Снова в Майами, — написал глава РФПИ.

Ранее СМИ сообщали, что 31 января Дмитриев прибудет в Майами. По данным журналистов, он проведет встречу с представителями администрации президента США Дональда Трампа. На следующий день, 1 февраля, в Абу-Даби планируется проведение очередного раунда переговоров между представителями России и Украины. Предыдущая встреча в трехстороннем формате с участием посредников состоялась 23 и 24 января.

До этого глава Российского фонда прямых инвестиций призвал Украину и ее европейских партнеров полностью поддержать мирный план, предложенный американским президентом. Он высказал мнение, что сторонам следует прекратить взаимные обвинения. Именно так Дмитриев отреагировал на претензии Киева к странам Европы по поводу поставок ракетных систем.

Дмитриев также заявлял, что представители ЕС часто строят свои высказывания на основе недостоверной информации. По его словам, они также начинают все отрицать, если их уличают во лжи.

РФПИ
Кирилл Дмитриев
США
Майами
