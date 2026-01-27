Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 11:22

«Ненавидят»: Дмитриев высказался об одной особенности представителей ЕС

Дмитриев: представители ЕС основывают свои высказывания на лжи и все отрицают

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Представители Евросоюза основывают свои высказывания на недостоверной информации, заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в соцсети Х. По его словам, они также все отрицают, если их поймают на лжи.

Они основывают свое мнение на лжи и распространяют ложь. И они ненавидят, если их ловят на этом, и любят все отрицать, — написал Дмитриев.

Он привел в пример речь президента Финляндии Александра Стубба в Давосе. Во время выступления финский лидер подтвердил возможность Европы обеспечить свою безопасность независимо от США. Примерно спустя 10 минут одна из журналистов обратилась к нему с вопросом, процитировав сказанное ранее. Однако президент Стубб с улыбкой возразил ей: «Это не дословная цитата».

Ранее Дмитриев заявил, что сторонники конфликта на Украине дают Киеву ложные обещания для продолжения боевых действий. Так он прокомментировал выступление бывшего спецпосланника американского лидера Кита Келлога на Всемирном экономическом форуме в Давосе, выразившего мнение, что у Украины якобы есть шансы получить преимущество на поле боя.

Кирилл Дмитриев
Россия
Евросоюз
дипломаты
