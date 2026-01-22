Сторонники конфликта на Украине дают Киеву ложные обещания для продолжения боевых действий, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X. Так он прокомментировал выступление спецпосланника американского лидера Кита Келлога на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Поджигатели войны умоляют о продолжении войны, давая ложные обещания, — написал Дмитриев.

Так глава РФПИ прокомментировал слова Келлога, выразившего мнение, что у Украины якобы есть шансы получить преимущество на поле боя. По его словам, для этого армии нужно пережить зиму и дотянуть до апреля.

Ранее Дмитриев заявил, что у сторонников продолжения конфликта на Украине заканчиваются варианты для его затягивания. Поэтому, отметил он, подстрекатели предлагают украинцам «рычать по утрам, как львы». Так российский переговорщик намекнул на заявление директора — распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой на Всемирном экономическом форуме в Давосе, которая посоветовала жителям Украины «рычать по утрам», чтобы обрести уверенность.