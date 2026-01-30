Названы дата и место встречи Дмитриева с представителями Трампа Reuters: Дмитриев встретится с членами администрации Трампа 31 января в Майами

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прилетит в Майами 31 января, передает Reuters со ссылкой на источники. Он встретится с представителями администрации президента США Дональда Трампа.

На следующий день в Абу-Даби должен состояться следующий раунд переговоров России и Украины. Предыдущая встреча в трехстороннем формате прошла 23–24 января.

Ранее Дмитриев посоветовал Украине и ее европейским партнерам всецело поддержать мирный план президента США, а не заниматься взаимными обвинениями. Так он прокомментировал претензии Киева к Европе насчет поставок ракет.

Позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что следующая встреча между Россией и Украиной в Абу-Даби может быть перенесена. По его словам, это связано с усилением напряженности между США и Ираном.

По мнению политолога Константина Блохина, данные высказывания Зеленского направлены на срыв переговоров в Абу-Даби. По его словам, для Соединенных Штатов нет проблемы вести мирный процесс одновременно на двух направлениях.