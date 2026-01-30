Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 21:38

Названы дата и место встречи Дмитриева с представителями Трампа

Reuters: Дмитриев встретится с членами администрации Трампа 31 января в Майами

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прилетит в Майами 31 января, передает Reuters со ссылкой на источники. Он встретится с представителями администрации президента США Дональда Трампа.

На следующий день в Абу-Даби должен состояться следующий раунд переговоров России и Украины. Предыдущая встреча в трехстороннем формате прошла 23–24 января.

Ранее Дмитриев посоветовал Украине и ее европейским партнерам всецело поддержать мирный план президента США, а не заниматься взаимными обвинениями. Так он прокомментировал претензии Киева к Европе насчет поставок ракет.

Позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что следующая встреча между Россией и Украиной в Абу-Даби может быть перенесена. По его словам, это связано с усилением напряженности между США и Ираном.

По мнению политолога Константина Блохина, данные высказывания Зеленского направлены на срыв переговоров в Абу-Даби. По его словам, для Соединенных Штатов нет проблемы вести мирный процесс одновременно на двух направлениях.

Кирилл Дмитриев
США
Майами
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Слова прыгуньи в длину о состоянии спорта в России подверглись критике
В Москве временно закрыли станцию на центральном кольце
Путин поставил перед ВПК России новые задачи
Доллар рухнул ниже 75. Это дно или трамплин, что теперь будет с рублем
«Дело не в Косте»: актриса Чиповская о новом назначении Богомолова
Кадыров встретился с дагестанским сенатором
В Минобороны расширили список болезней, запрещающих контракт
Проблемы с энергетикой настигли союзника Украины
Названы дата и место встречи Дмитриева с представителями Трампа
Пересильд рассказала об отклике зрителей на ее роль в фильме «Мужу привет»
Ушла из жизни звезда фильма «Один дома»
Опубликованы кадры массированного удара «Солнцепеками» по ВСУ в зоне СВО
Безруков забрал премию «Золотой орел» в четвертый раз подряд
«Стоит на передовой»: Бикович выступил против запрета голливудского кино
Романович усомнился, что в истории с Долиной было место «случайностям»
Отказ от русского имени, забвение, новые романы: как живет Вера Брежнева
Смерть в колодце и убийство заложницы: главные ЧП недели
Климова рассказала о несправедливом увольнении своего педагога
Появились подробности получения секретных карт ВСУ в Гуляйполе
В России могут повысить минимальную сумму долга для ареста имущества
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин
Общество

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.